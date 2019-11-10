2019屏東美展　屏東獎得主林亮吟、黃元煜獎金各15萬元

▲2019屏東美展林亮吟及黃元煜獲屏東獎，獎金各15萬元獎金 ，與賽者大合照。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府文化處主辦的｢2019屏東美展」，10日在屏東美術館舉行頒獎儀式，得獎作品有86件。縣長潘孟安到場祝賀得獎者，並頒發屏東獎得主林亮吟及黃元煜，各15萬元獎金及獎座。

▲▼屏東獎得主林亮吟、黃元煜。

潘孟安表示，屏東美展是一年一度重要美術盛事，吸引來自全國各地熱愛藝術創作者參與，並提供相互切磋觀摩，培植創作新秀的平台，今年共有362件作品參賽，經各類委員專業審查，有86件脫穎而出，作品主題展現多元的創作視野，且質量並茂，透過藝術家豐富的創作媒材及能量，更加深植屏東藝文的發展。

文化處表示，屏東美展徵選的作品共分成四類，以雙年展的方式，每年度徵求其中兩類的作品參賽，今年徵件分為第一類水墨、膠彩、書法、篆刻；第二類攝影、視覺設計、新媒體，經初、複審選出屏東獎2名，優選40名，入選44名。

獲屏東獎的林亮吟以膠彩《嘻》在第一類勝出，她以寫實手法，作文學式的心象表現，筆觸細膩而有獨特韻味。來自桃園的黃元煜則以數位攝影作品《印象拼貼-美麗家園》在第二類獲評審青睞，作品闡述其個人對生活空間領域的獨特觀察與反思，表現出作者特有和諧又衝突的美學形式，令人印象深刻。各類得獎作品於美術館101、102、103展覽室展出，展至12月15日。