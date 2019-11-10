周遊當教授爆學生不滿「沒意義」　北商大：誤會了

▲周遊阿姑、李朝永受聘擔任台北商業大學「演藝事業經營管理專班」。（圖／記者林奕如攝）



記者許展溢／台北報導

台北商業大學108學年度新成立「台灣演藝事業經營管理專班」，找來藝人周遊擔任「教授級專業技術教師」，名額更早就被搶滿，現在卻傳出有北商大學生不滿，學校浪費錢開這種沒意義的課。校方向《ETtoday新聞雲》強調，學生誤解了，該課程成員都是演藝圈的人來報名，一般學生如果沒報名是上不到的。

北商大說明，「演藝事業經營管理專班」初步先規劃學分班，有演藝事業產業相關學分讓學員修讀，再輔導學員報考北商大二專學制，畢業之後可取得二專畢業證書（副學士學位）。此專案實屬跨領域、跨產業，藉以活化大學教育學制彈性，推動演藝事業人才整體培育及運用，使演藝事業從業人員發揮社會教育及弘揚文化之功能。

請繼續往下閱讀...

▲北商大強調，學校有很多各領域的產學合作專班，演藝專班一般學生接觸不到 。（圖／翻攝台北商業大學臉書）



對於傳出學生不滿找來周遊，北商大表示，誤解了，該專班是屬於產學合作的一種，也就是找來同個產業中的專業師資，學校有很多各領域專班，以演藝專班來看，周遊在演藝圈資歷已達授課規定，而上課的人都是演藝圈的人，並強調這是誤會，一般的學生是不可能接觸到這堂課，除非有事先報名。

另外，有學生也質疑，學校不開設符合時代或當紅的課程，如「AI」等，卻要開設這種對他們沒用的。校方強調，北商大不斷配合國家經濟成長與時俱進的調整人才培育方向，包括將目前最熱門ABCDE，人工智慧（AI）、區塊鏈（Blockchain）、雲端（Cloud）、數據（Data）、教育（Education）的金融科技FinTech，與教學相結合，培育相關人才等許多相關領域、議題。校方最後也質疑這樣的說法真的是校內同學傳出？還是只是誰的片面之詞？