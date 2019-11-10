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陸客返國行李丟了！　熱心警越洋電話問仔細　過濾監視器找回

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▲北市中正一警分局忠孝西路派出所警員林庭緯順理協助陸客找回遺失在計程車上的行理。（圖／記者張君豪翻攝）

北市中正一警分局忠孝西路派出所警員林庭緯，協助陸客找回遺失在計程車上的行李。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

「請幫幫我，我的行李遺失了」，一名陸籍旅客章先生，日前搭車自光復北路飯店到台北車站，打算轉乘機場捷運準備返國時，不慎將自己的行李遺落於計程車上，但章姓旅客又因趕班機急赴機場報到，他倉皇跑到中正第一分局忠孝西路派出所尋求協助，稍後急趕搭班機離去。

隔日，員警立即與章民透過越洋電話聯繫，雖然章姓民眾不熟台北路名無法清楚說明移動動線，警員林庭緯處理民眾協尋物品相當有經驗，透過有限的資訊調閱監視器，試圖找出關鍵畫面，警方根據章姓民眾穿著，逐一循線查閱監視器畫面，順利找到他上車時的身影。

警方耗費數小時的調閱後，終於發現其可能搭乘之車輛，經聯繫小黃駕駛後，確實為章男所搭乘之計程車，最終順利尋回遺失的行李，章男也透過朋友向林員致謝並稱讚林員的細心與專業。

中正第一分局呼籲民眾出門在外，務必保管好自身財物，搭乘大眾交通工具或計程車時，下車前務必再三檢視隨身物品及行李，且養成記錄搭乘交通工具車號的習慣，這樣遺失物品警方才能在第一時間幫忙協尋。

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