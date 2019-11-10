陸客返國行李丟了！　熱心警越洋電話問仔細　過濾監視器找回

▲北市中正一警分局忠孝西路派出所警員林庭緯，協助陸客找回遺失在計程車上的行李。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

「請幫幫我，我的行李遺失了」，一名陸籍旅客章先生，日前搭車自光復北路飯店到台北車站，打算轉乘機場捷運準備返國時，不慎將自己的行李遺落於計程車上，但章姓旅客又因趕班機急赴機場報到，他倉皇跑到中正第一分局忠孝西路派出所尋求協助，稍後急趕搭班機離去。

隔日，員警立即與章民透過越洋電話聯繫，雖然章姓民眾不熟台北路名無法清楚說明移動動線，警員林庭緯處理民眾協尋物品相當有經驗，透過有限的資訊調閱監視器，試圖找出關鍵畫面，警方根據章姓民眾穿著，逐一循線查閱監視器畫面，順利找到他上車時的身影。

警方耗費數小時的調閱後，終於發現其可能搭乘之車輛，經聯繫小黃駕駛後，確實為章男所搭乘之計程車，最終順利尋回遺失的行李，章男也透過朋友向林員致謝並稱讚林員的細心與專業。

中正第一分局呼籲民眾出門在外，務必保管好自身財物，搭乘大眾交通工具或計程車時，下車前務必再三檢視隨身物品及行李，且養成記錄搭乘交通工具車號的習慣，這樣遺失物品警方才能在第一時間幫忙協尋。

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