糗了　Apple Mail加密郵件「從未加密過」、官方正修復中

▲macOS Apple Mail的加密郵件存在著安全漏洞。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

Apple一直強打自己是「最關心用戶隱私」的公司，然而現在卻傳出一項macOS的隱私漏洞，讓用戶不得不再重新檢視這家公司。一名資安專家Bob Gendler近期發現了一項Apple Mail加密郵件的漏洞，如果用戶使用這項功能，收信者還是能讀取這些電子郵件的某些文本，就好像它們是從未加密的一樣。且根據外媒報導，Apple知道這項漏洞已有數月之久；而官方聲明將在之後的軟體更新修復。

不過這項漏洞影響的使用者可能不會太多，會被洩露加密郵件文本的用戶，必須要是使用macOS的Apple Mail功能，並且從Apple Mail發送電子郵件。

至於為什麼會出現這樣的問題？Gendler解釋，問題可能是出在Siri。macOS的Siri會打著「學習」的旗幟，並將信件當中的文字儲存在一個名為snippets.db的檔案當中，不過這個檔案是獨立於Apple Mail應用程式之外，也因此不會受到Apple Mail的保護，駭客如果想竊取你的信件內容，可能就會從snippets.db檔案竊取。

Gendler認為，Siri之所以會「偷偷」將信件內容搬到snippets.db檔案中，有可能是希望藉此可學習文件，並在日後提供用戶更好的建議訊息。而這項漏洞可能已至少存在四個版本的macOS當中，從Sierra、High Sierra、Mojave，一路到現今最新版本的Catalina。

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