SNIDELX 佐佐木希秋季系列時髦爆棚！溫暖駝棕色調打造輕柔女人味

早在 2005 年就展開販售的日本品牌 SNIDEL，因每季所發表的衣著經常曝光於多本雜誌中，只要冠上「模特兒著用款」的單品往往於推出後的短時間內就會完售。而過往總是以甜美女孩感為主打風格的 SNIDEL，因應流行的變遷，在 2018 年秋冬更換全新 Logo 並以『STREET × FORMAL』作為品牌設計理念重新出發。

作為以高級訂製服設計精神所設計出的中價位衣著，絕不忽略質感展現同時，也必須展現出屬於女性的服裝玩心以及令人玩味的個性感受。從服裝的外觀版型到細節設計都毫不馬虎，希望能讓人感受到華麗感與服裝穿上後的美形輪廓就是 SNIDEL 所主張的品牌印象。

除了每一季度的發表之外，SNIDEL 也經常與名人合作服裝系列。近幾季都可以看到的佐佐木希，近日以秋裝為主題的形象照也已於官網釋出。大量的大地色服裝呼應了秋日的季節感，由總給人小女人溫柔印象的佐佐木希詮釋再合適不過。已換上俏麗短髮的佐佐木希，婉約的氣質中又多了幾分時髦的新女性氣勢，即使是單一顏色的套裝服飾也能展演出極具印象感的穿搭。即使不透過多件單品的層疊搭配，SNIDEL 本季的服裝線條也足以讓造型擁有多層次的風格。想搶先一步了解接下來的季節該如何完成理想衣裝，不妨就參考由佐佐木希所演繹的 SNIDEL AUTUMN COLLECTION。





Photo : SNIDEL

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