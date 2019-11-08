洗車場大盜被通緝！6萬5買通頂包　還自備「教戰手冊」

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北地區一家投幣式自助洗車店，於10月24日遭到竊賊以贓車作掩護，利用雨傘等遮蔽物，將投幣箱燒毀後橇開行竊。警方追查竟發現涉案的李姓嫌犯偷遍北台灣，早就是各大自助洗車廠的「頭號公敵」，李嫌知道行蹤曝光，竟還自備「教戰守冊」買通民眾幫忙頂包，所幸最後仍被警方識破。全案將依涉嫌違反竊盜、毀損、公共危險等罪嫌移送臺灣新竹地方檢察署偵辦。

▲李嫌自製「教戰手冊」，教導買通的余男如何應戰。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



遭行竊的店家將嫌犯行竊影片po網，影片中嫌犯燒毀兌幣機，將機台內現金偷走，之後又繼續撬開投幣箱，將裡頭的零錢「一網打盡」。業者表示，2台機器都被破壞無法再繼續使用，加上內部現金總損失金額高達10萬元，可說是損失慘重，因此店家才氣得將完整犯案影片後製後上傳，並提醒其他同業要小心。

新竹縣竹北分局獲報後開始展開調查，終於掌握嫌犯為35歲李姓男子，更發現李男已連續犯下多個縣市的洗車場竊案，早被各縣市警局鎖定，只因詭譎狡猾、行蹤飄忽不定，因此仍持續逍遙法外。案經竹北分局成立專案小組，兵分多路追查，終於掌握嫌犯行蹤，並通知到案。

▲警方於李嫌車內起獲乙炔1瓶、焊槍等一批作案工具，及自製乙炔鋼瓶背包桶。

沒想到，李男知道行蹤曝光後，仍心存僥倖，竟說服新北地區一名49歲余姓男子以6萬5千元代價說服為他頂罪，甚至備好「教戰手冊」，教余男應對警方答詢。然而，余男經警方詢問，不僅無法交代犯案手法，甚至犯案地點所在位置及交通方式均未能回答，遭警方識破，警方並於李嫌車內起獲乙炔1瓶、焊槍等一批作案工具，及李嫌自製之乙炔鋼瓶背包桶，當場戳破謊言。竹北警局並於11月7日將李嫌查緝到案，並依涉嫌違反竊盜、毀損、公共危險等罪嫌移送臺灣新竹地方檢察署偵辦。

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