職業大賭場藏身柚園　現場38人聚賭！麻豆警一網「通殺」

▲台南市警麻豆分局及學甲分局，在麻豆區一處柚園違建鐵皮屋內查獲職業大賭場，查獲主嫌在內共計38人，全案依法送辦裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警麻豆分局及學甲分局，於11月8日下午3時許，在麻豆區一處柚園違建鐵皮屋內查獲職業大賭場，在場共計38人，大多是50至60歲及越籍的婆婆媽媽，還有3名70多歲的老農夫，全案依法送辦裁罰。

台南市警麻豆分局表示，日前接獲情資有俗稱「目賊仔」撲克牌職業大賭場流竄於麻豆及學甲轄區內，立即派員探訪跟監，8日下午與鄰近學甲分局共組專案小組，從前、側門包夾，破門而入攻堅，多名賭客嚇得從側門衝出，在柚子園內四處逃竄，還撞破柚子園外鐵網，仍逃不出專案小組人員的快腿，逐一逮回詢問，共計查獲38人含蘇姓主嫌等3人，賭客35人涉案。

警方當場查扣無線電、賭資新臺幣5千元、撲克牌、骰子及帳冊等證物，並將為首的主嫌蘇姓婦人、莊姓及劉姓男子等3人依觸犯賭博罪移送台南地檢署偵辦，其餘35名賭客則依社會秩序維護法裁罰。

麻豆分局分局長楊慶裕表示，賭場所帶來的傷害不僅是傾家蕩產，後續衍生的治安問題更多，各分局已組成區域聯盟，針對轄內易生不法處所會再加強查察，持續取締各地的流竄性職業賭場，一定會把莊家和賭客「通殺」。