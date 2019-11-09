不能再去酒店和夜總會！陸「首富之子」王思聰遭限制消費

▲王思聰。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

前「中國首富」王建林之子王思聰因旗下娛樂公司合約糾紛，9日被上海法院發佈「限制消費令」，限制的內容包括選擇飛機、列車軟卧、輪船二等以上艙位，在星級以上旅館或酒店消費等。根據統計，目前王思聰名下凍結股權價值合計已經超過8445萬元人民幣（約新台幣3.6億元）。

根據《中新經緯》，該限制消費令的頒布日期為2019年10月12日，內容包括：

（一）乘坐交通工具時，選擇飛機、列車軟卧、輪船二等以上艙位；

（二）在星級以上賓館、酒店、夜總會、高爾夫球場等場所進行高消費；

（三）購買不動產或者新建、擴建、高檔裝修房屋；

（四）租賃高檔寫字樓、賓館、公寓等場所辦公；

（五）購買非經營必需車輛；

（六）旅遊、度假；

（七）子女就讀高收費私立學校；

（八）支付高額保費購買保險理財產品；

（九）乘坐G字頭動車組列車全部座位、其他動車組列車一等以上座位等其他非生活和工作必需的消費行為。

▲王思聰。（圖／CFP）

於此之前，由王思聰擔任董事長並持股100%的北京普思投資有限公司，股權遭到上海市寶山區人民法院凍結，具體凍結數額不詳，凍結日期自2019年10月15日起至2022年10月14日。

報導統計，今年下半年以來，其親手創辦或持股的的香蕉計劃旗下多家公司、水晶荔枝娛樂和北京普思等公司的股權陸續遭到凍結，根據報導，王思聰在20家公司擔任法人，在33家公司擔任股東，在34家公司擔任高管，對108家企業擁有實際控制權。

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