上網買蟑螂藥！訂單跳出「看更多OO」他嚇噴WTF　真相曝…網笑炸：恐怖按鈕

▲欸？那個選項是什麼？（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

「一如往常的使用網購訂東西，這次目的是要來消滅小強大軍們」，一位網友日前上網訂購凝膠餌劑，把商品都加到購物籃後就打算結帳，最後跑出訂單明細時，底下卻跑出2個選項，分別是「回首頁」和「看更多OO」，看到OO兩字讓原PO直呼「WTF！這是想嚇誰啊啊啊啊！」網友也紛紛笑噴，「什麼恐怖按鈕啦！」

這位網友在PTT的StupidClown板上發文「[無言] 想嚇誰啊」，說他一如往常地用網購訂東西，這次買了蟑螂藥打算消滅小強大軍，「使用愉悅的心情在購物籃按了結帳，一切順利的跑出訂單明細後發現……」

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仔細看看訂單明細，只見他買了某牌的凝膠餌劑30g，而且似乎還有雙11優惠2%的活動，最後的訂單金額則是1950。不過亮點並不在商品上，而是下面的2個按鍵，左邊的是很正常的「回首頁」，但右邊卻是「看更多蟑螂」，讓原PO秒傻眼「WTF！這是想嚇誰啊啊啊啊！」

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▲誰想看更多蟑螂啦 QQ（圖／翻攝自PTT）

看到網頁截圖後，其他人紛紛笑噴，「當你點的時候，手上就爬了一隻在上面」、「點進去會出現多少蟑螂哈哈哈」、「這頁面誰做的XDDD」、「為什麼會出現這個啦」、「本文跟推文都好好笑XD」、「點進去會連到八卦版嗎」、「蟑螂RRRRRRRRRRRRR！」

就有網友表示，「我前幾天買防蚊片，按鈕顯示『看更多蚊子』」、「藥放不下嗎」、「工程師彩蛋」、「會不會是分類只顯示前兩個字」，推測應該是該按鈕設計只能放2個字，商品類別名稱如果太常就可能會被卡掉，所以才會出現「看更多蟑螂」這個驚悚的選項。

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