騎士載七辣「突竄」嚇壞人　遭按喇叭反嗆：又沒撞到你叭甚麼

記者邱中岳／台北報導

北市1名機車騎士，日前騎車行經羅斯福路4段時，突然衝出1名載妹的機車騎士，該名騎士鳴按喇叭示警，卻遭對方嗆聲「叭甚麼叭」，事後還尾隨進入巷弄，雙方隨即在大街上爆發口角衝突。

24歲的陳姓家教老師，日前趕往學生家上課途中，行經羅斯福路4段時，一旁突然衝出1台仔妹的機車騎士，陳姓男子當時嚇到鳴按喇叭示警，且舉起左手朝對方比出不雅手勢，雙方於是在路上爆發衝突。

▲陳姓男子鳴按喇叭示警，反遭對方嗆聲「叭甚麼叭」。（圖／翻攝畫面）畫面取得當事人授權使用

對方騎士不斷騎到陳男旁叫囂，怒嗆對方「叭甚麼叭」、「X你娘」等語，不斷騎到陳男旁邊叫囂「撞到你了嗎？」最後還尾隨陳男進入巷弄內，並不斷的在陳男機車旁邊叫囂，最後陳男也受不了反擊。

▲陳姓男子鳴按喇叭示警，對方尾隨嗆聲，雙方爆發激烈口角。（圖／翻攝畫面）畫面取得當事人授權使用

陳男直接對著該名騎士說，「要處理嗎？要處理就到派出所，沒有就滾」，但對方仍然不放棄不斷要求陳男「麻煩你教我騎車」，雙方最後情緒高漲口出惡言，最後雙方不歡而散，陳男也將離譜行徑po上網路。

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