汐止女騎士遭撞肋骨韌帶斷　肇事者落跑！兒PO臉書「聞到一絲絲酒味」

記者張君豪／新北報導

新北市汐止區30日深夜22時37分在忠孝東路、茄苳路發生一起機車對撞事件，林姓女騎士遭另名機車騎士擦撞，林女被撞倒地造成左肋骨骨折、左腳嚴重擦傷，涉嫌撞人的男騎士雖然有下車查看，並將林女機車扶到路邊，卻趁警方、救護人員到場前騎車逃離現場，警方根據監視器畫面已鎖定車主身分、正依規定傳喚中。

▲身穿藍色雨衣的騎士逆向撞人後肇逃，女騎士肋骨斷裂送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

▲身穿藍色雨衣的騎士逆向撞人後肇逃，女騎士受傷其愛車車頭幾乎全毀。（圖／記者張君豪翻攝）

林女（52歲）被撞送醫後，肇事騎士肇逃，心急的兒子昨晚透過臉書「汐止集團」po文求救：「希望有人能提供相關的行車紀錄，感謝大家！有人撞到我媽、導致我媽連人帶車倒地後，我媽說肇事者有下來查看，並且有聞到一絲絲的酒氣味，打電話叫了救護車，後來救護車到了現場，經醫院診斷：左側肋骨有一根有斷裂情形，腳的部分疑似韌帶斷裂情形」，被害人家屬質疑肇事騎士因為酒駕才肇逃。

▲身穿藍色雨衣的騎士逆向撞人後肇逃，女騎士肋骨斷裂、腳韌帶受傷送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

對此汐止警方呼籲民眾，發生事故後應留在事故現場，依道路交通管理處罰條例規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事致人受傷或死亡者，應即採取救護措施及依規定處置，並通知警察機關處理，不得任意移動肇事汽車及現場痕跡證據，違反者可處新台幣3千元以上9千元以下罰鍰。警方說：駕駛動力交通工具肇事，致人死傷而逃逸者，最重將可處1年以上7年以下有期徒刑，呼籲民眾切莫以身試法。

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