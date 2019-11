錄音檔曝光！9婦孺遭墨西哥毒梟屠殺　家人泣訴：屍體都燒焦了

▲在意外中喪生的勒巴倫家族成員。(圖/翻攝Facebook/Kenny LeBaron)



記者張方瑀/綜合報導

摩門教家族勒巴倫家族(LeBaron family)日前在墨西哥北部遭毒梟屠殺,造成9名婦孺死亡。家族成員在第一時間趕到現場,看到燒毀的車輛和屍體,忍不住直喊「拜託快祈禱」。如今這段在家族通訊軟體傳遞的錄音檔也曝光,能聽見其中一名家族成員用顫抖的聲音哭著說,「我媽媽的車被炸了,孩子們都走了,親愛的上帝,請替我們祈禱。」

勒巴倫家族的3名婦女7日分別帶著14名兒童,分乘3輛休旅車自他們居住的赤瓦瓦州拉莫拉(La Mora)社區出發,預計到契瓦瓦州(Chihuahua)探望家人並參加8日的婚禮。不過卻在途中遭毒梟集團鎖定攻擊,造成3名婦女與6名孩童,共9人喪生,最小的才6個月大。

After the brutal killing of three moms and six children near the US-Mexico border, chilling WhatsApp messages reveal a scene of chaos and heartbreak https://t.co/2u4hkiuZPD