錄音檔曝光！9婦孺遭墨西哥毒梟屠殺　家人泣訴：屍體都燒焦了

▲在意外中喪生的勒巴倫家族成員。（圖／翻攝Facebook／Kenny LeBaron）



記者張方瑀／綜合報導

摩門教家族勒巴倫家族（LeBaron family）日前在墨西哥北部遭毒梟屠殺，造成9名婦孺死亡。家族成員在第一時間趕到現場，看到燒毀的車輛和屍體，忍不住直喊「拜託快祈禱」。如今這段在家族通訊軟體傳遞的錄音檔也曝光，能聽見其中一名家族成員用顫抖的聲音哭著說，「我媽媽的車被炸了，孩子們都走了，親愛的上帝，請替我們祈禱。」

勒巴倫家族的3名婦女7日分別帶著14名兒童，分乘3輛休旅車自他們居住的赤瓦瓦州拉莫拉（La Mora）社區出發，預計到契瓦瓦州（Chihuahua）探望家人並參加8日的婚禮。不過卻在途中遭毒梟集團鎖定攻擊，造成3名婦女與6名孩童，共9人喪生，最小的才6個月大。

After the brutal killing of three moms and six children near the US-Mexico border, chilling WhatsApp messages reveal a scene of chaos and heartbreak https://t.co/2u4hkiuZPD — CNN (@CNN) November 8, 2019

其中一名家族成員米勒（Kendra Lee Miller）趕到現場後，用Whatsapp錄了語音訊息，告訴其他家族成員現場的慘況。米勒用顫抖的聲音說，「妮塔和她的孩子都走了，他們在車子裡被燒死，傑佛里叔叔已經確認了，現場有5具屍體，連他們的身體都被燒焦了，親愛的上帝，請替我們祈禱。」

米勒還提到，當時只有13的德文（Devin）負傷跑回親戚家中求救，「其他5名孩子還躲在樹叢裡，請各位繼續祈禱，德文說有兩個孩子沒有逃出，我們現在只知道這些。」米勒不願公開其他家族成員的訊息，「會選擇曝光其中幾段，是想讓全世界知道，我們這些無辜的人民遭遇多麼可怕的事情。」

勒巴倫家族居住的宗教社區拉莫拉靠近美國邊界，位於亞利桑那州道格拉斯以南約113公里處，其中許多教會成員在墨西哥出生，因此擁有雙重國籍。遇難者有多名家庭成員住在美國猶他州

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