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烏石鼻浪捲釣客　海巡成功救援：救生衣增加辨識度

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▲▼台東長濱烏石鼻釣客落海，消防隊及海巡派員前往現場，並出動救生艇成功救援。（圖／第一三海巡提供，下同）

▲▼台東長濱烏石鼻釣客落海，消防隊動救生艇。（圖／第一三海巡提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東長濱烏石鼻8日早晨驚傳有釣客落海，消防隊及海巡獲報後立刻派員前往現場，並出動救生艇進行救援，所幸該名釣客因身上穿有救生衣，落海後仍可以浮出水面呼救，增加救援辨識度，使得救援相當順利，經檢視後民眾無外傷意識狀況良好，自行返家休息。

▲▼台東長濱烏石鼻釣客落海，消防隊及海巡派員前往現場，並出動救生艇成功救援。（圖／第一三海巡提供，下同）

第十巡防區指揮部8日上午接獲通報，烏石鼻港區礁岩前方約200公尺海面疑有1員民眾遭浪打落海，在海面上載浮載沉，立即派遣第一三岸巡隊第一機動巡邏站、第二機動巡邏站、烏石鼻安檢所台東長濱烏石鼻釣客落海，消防隊及海巡派員前往現場，並出動救生艇成功救援人員前往現場救援；另通報第十五海巡隊、綠島漁業電台及長濱消防分隊前往協助救援。

海巡及消防人員抵達現場時，消防人員立即施放30P救生艇，並由13岸巡隊人員引導前往釣客落海位置進行救援，幸好該名釣客身著救生衣，增加救援辨識度，使得救援任務時間縮短，進行得相當順利，該名民眾救起時意識清醒狀況良好。

▲▼台東長濱烏石鼻釣客落海，消防隊及海巡派員前往現場，並出動救生艇成功救援。（圖／第一三海巡提供，下同）

幸好釣客身著救生衣，增加救援辨識度，使得救援時間縮短，救援任務相當順利。

第一三岸巡隊指出，為了幫助許多的釣客忘了帶救生衣的麻煩，在沿海地區的海巡安檢所有提供救生衣借用服務，並強調沒穿救生衣海釣相當危險，一不注意就會被浪襲擊而落海。呼籲沒帶救生衣的民眾，就近向安檢所借用，避免發生意外，另若於海域、港區及岸際發現有危難、救生或救難等案件，請立即撥打海巡署118服務專線，將立即派員馳赴救援，以保障民眾生命財產安全。

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