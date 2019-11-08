男子每天外出運動必告知家人　這次卻突然迷路20公里外

▲屏東縣里港警分局大平派出所協助邱姓男市民找到家人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市邱姓市民，外出運動，迷路走到20公里以上遠的里港，坐在路旁，家人著急萬分，里港警方獲報先購買食物讓他充飢，查出身分，連絡家人到醫院將他接回家，家屬對警方貼心服務相當感動。

里港警分局大平派出所日前晚上接獲民眾報案，發現有1名老翁坐在路旁，精神疲憊，警員王顥璟、潘志雄獲報立即前往了解。經詢問後得知該75歲邱姓男子，住屏東市，早晨從住家外出運動後準備返家，卻一時迷路，走到了里港。

警方說，里港與屏東市區距離，駕車單趟仍需超過20分鐘，對邱姓市民單靠雙腳行走，年紀也不小，能走到里港，仍讚嘆他體力，但由於行到至里港時時天色已昏暗，終因體力不支且身上並無攜帶錢包，近半天未進食，只能先坐在路旁休息。

員警了解後，先請他上巡邏車休息，並至鄰近超商購買食物與水讓老翁果腹，隨後即通知消防人員到場協助送醫。警方隨後以查詢系統聯繫到家屬。

家屬表示，邱每天都有早晨出門運動的習慣，且出發前也會告知家人，因此一開始並無察覺異狀，這次等了半天等不到他回家，趕緊到屏東市的轄區派出所報案，沒想到接到里港警力的通知，讓家人又驚又喜，對員警、消防人員及熱心的民眾頻頻致謝。

楊龍祥分局長表示，由於里港地區常見大型砂石車輛來往，行走於道路的潛在危險性高，若是行動不便的高齡人士突然有體力不支、路倒的情況，極有可能導致意外發生，民眾若有發現類似的情形，請務必第一時間向警察報案，將危險降到最低。