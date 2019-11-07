美台籌組商務考察團助鞏固友邦　外交部：創造三贏

▲美國駐巴貝多大使館7日公布美台代表團在台灣友邦聖露西亞的考察畫面。（圖／美國駐巴貝多推特）



記者陶本和／台北報導

美國駐巴貝多大使館7日公布美台代表團在台灣友邦聖露西亞的考察畫面，這是美台首度籌組聯合商務考察團前往台灣友邦考察投資環境。對此，外交部傍晚表示，我國願意繼續與美國等理念相近國家並肩合作，前往我友邦尋求商機、創造三贏。

針對美國駐巴貝多大使館官方推特發出的訊息指出，美台代表團訪問台灣在加勒比海友邦聖露西亞，以促進民間部門投資。除了揭露台灣駐聖露西亞大使沈正宗外，還有世界銀行（World Bank）美籍代理執行董事貝特爾（Erik Bethel）、聖露西亞官員查爾斯（Nancy Charles）、美國國務院首席競爭官強斯敦（Corey Johnston）等人。

對此，外交部發言人歐江安表示，協助友邦促進經濟成長及國家發展，向為我國對外工作重要的一環。本次為台美首度共同籌組商務考察團赴友邦聖露西亞進行考察，具重要意義，也是達成上述目標的初步實踐。

歐江安指出，美國駐巴貝多大使館也推文，美台代表團訪問聖露西亞，以促進民間部門的投資。台灣向來珍視與友邦的邦誼，以及與美國維繫的友好夥伴關係，「我國願意繼續與美國等理念相近國家並肩合作，前往我友邦尋求商機、創造三贏。」

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