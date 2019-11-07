公民外交新據點！「Taiwan Corner」越南館明年正式營運

▲余宛如與台灣數位外交協會理事長郭家佑、越南民間組織Taiwan Diary創辦人杜海勇舉行記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

台灣數位外交協會日前宣布與越南組織Taiwan Diary將共同合作，以越南胡志明市為首站成立「Taiwan Corner」，將成為全球第一間以台灣故事為主題的公民外交咖啡館。 台灣數位外交協會理事長郭家佑7日表示，胡志明市的Taiwan Corner將於年底對外開放，明年過年以後正式營運，期盼能開啟台灣與越南之間更多的交流。

民進黨立委余宛如7日上午偕同台灣數位外交協會理事長郭家佑、越南民間組織Taiwan Diary創辦人杜海勇舉行「Taiwan Corner公民外交咖啡館推廣計劃」記者會。郭家佑表示，「Taiwan Corner」取經自美國政府遍佈全球 60 多國的「American Corner」公民外交圖書館計畫，由台灣數位外交協會與Taiwan Diary共同合作，以越南為首站成立「Taiwan Corner」，成為全球第一間以台灣故事為主題的公民外交咖啡館。

▲余宛如與台灣數位外交協會理事長郭家佑、越南民間組織Taiwan Diary創辦人杜海勇舉行記者會。（圖／記者林銘翰攝）



郭家佑表示，「Taiwan Corner越南館」將成為結合飲料店、繁體中文教室、展覽活動、留學諮詢，展示台灣相關書籍、雜誌、與電影的複合式空間。旅越工作的台灣人、從台灣賦歸的越南留學生等，都將在Taiwan Corner為越南年輕人提供正確的台灣資訊，為台灣在越南奠基公民外交實力。

郭家佑認為，台灣趨必須加強和東南亞的聯繫，才能找到在中美貿易戰下生存的機會。而在新南向政策中最重要的就是台灣與他國人民的實際交流，台灣每年以鉅額贊助學生來台留學，越南留學生作為熟悉台灣而取信於越南的中流砥柱，是提升台灣在越南形象最好的管道。

郭家佑說，台灣數位外交協會每年在不同國家進行跨國專案，今年選擇與在台越南醫學生合作公衛外交計畫，而「Taiwan Corner越南館」將成為匯聚留學生並強化台越關係的起點。她表示，Taiwan Corner目前正在募資平台集資，預計明年將會正式開辦營運，未來也會持續到世界各國尋覓適合作為「Taiwan Corner」的地點，下一目標仍會鎖定東南亞國家。

杜海勇則說，越南大多數民眾對台灣的印象仍停留在移工工作或貧窮越南女性出嫁的地方，不過在他和其他喜愛台灣的越南留學生，自發經營粉絲量體逾萬人的社群平台Taiwan Diary後，透過傳遞正確且透明的留學資訊給越南學生，以及Taiwan Corner的成立將能擴張他們的宣傳效能，成為越南社群中台灣形象傳播的節點，更期待留學歸國後越南學生將能在這個空間把更多在台灣的正向經驗分享出去。

余宛如表示，在中國大陸對台灣外交打壓的情況下，年輕人更想要讓世界被看見、讓台灣走出去，Taiwan Corner就是一種嘗試。總統蔡英文上任以來新南向一直是非常重要的外交政策，教育部在高教教育計畫下推行方案讓台灣與東南亞的學生可以進行跨國交流，TaiwanCorner計畫可以對越南營造台灣好的形象，吸引更多優秀的東南亞學生來台灣，教育部與外交部應大力支持。

台灣數位外交協會於2017年赴科索沃進行數位外交實驗，帶起科索沃在地社群討論的同時更突顯台灣形象，2018年聯合12個台灣民間外交團體的暖實曆群眾募資，今年在越南執行公衛與文化外交計劃。Taiwan Diary 則是來自於越南的教育推廣團地，成立於2017年，從Youtube頻道介紹台灣留學環境起家，致力於提供正確的留台資訊給越南學生，並在越南胡志明市持續舉辦活動推廣台灣。

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