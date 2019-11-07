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世棒十二強台灣賽　雲林兩場戶外直播HIGH翻球迷

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▲雲林縣青埔教育基金會7日於虎尾圓環停車場，轉播中華隊與日本隊交手對戰，邀請民眾再度來為中華隊集氣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲6日轉播現場氣氛熱烈，收看棒球賽的戶外轉播，感覺是不是不一樣，比在家裡收看電視還要熱鬧。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

世界棒球十二強賽台灣區賽事，中華隊5日首戰 6:1擊敗波多黎各波，6日乘勝追擊，3:0力克委內瑞拉隊，取得B組勝利晉級複賽，雲林縣青埔教育基金會董事長張嘉郡與斗六市長林聖爵，7日分別於虎尾圓環停車場與斗六環保運動公園舉辦戶外轉播中日交戰，邀民眾為中華隊加油。

世界棒球十二強棒球賽在台灣舉行分組賽事非常難得，青埔教育基金會5日在北港武德宮前廣場，舉辦首場戶外轉播，吸引球迷熱烈為中華隊加油，中華隊和波多黎各隊交戰以六比一獲勝，6日吸引球迷們湧進麥寮拱範宮停車場，也為中華隊的勝利凝聚高人氣。

▲雲林縣青埔教育基金會7日於虎尾圓環停車場，轉播中華隊與日本隊交手對戰，邀請民眾再度來為中華隊集氣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣青埔教育基金會7日於虎尾圓環停車場，轉播中華隊與日本隊交手對戰，邀請民眾再度來為中華隊集氣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今天傍晚雲林兩鄉鎮同時有戶外轉播賽，斗六市公所於斗六環保運動公園辦理「中華電信MOD高畫質轉播世界12強棒球賽」與雲林縣青埔教育基金會在虎尾圓環停車場，轉播中華隊與日本隊交手對戰，邀請民眾再度來為中華隊集氣，凝聚雲林人的熱情並散播出去。

現場參與球迷表示，收看棒球賽的戶外轉播，感覺是不是不一樣，比在家裡收看電視還要熱鬧，現場球迷興高采烈回應「好開心」；雲林縣青埔教育基金會董事長張嘉郡表示，好久不曾有這樣的悸動，能與大家齊心追求中華隊勝利的目標無比興奮，就好像過去我們團結齊心，一起打拚麥寮的未來一樣，能與大家肩並肩在一起，單純為一件事努力的感覺真好，今天讓我們共同拿出雲林人的團結與熱情，來為中華隊加油。

▲雲林縣青埔教育基金會7日於虎尾圓環停車場，轉播中華隊與日本隊交手對戰，邀請民眾再度來為中華隊集氣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市公所7日於斗六環保運動公園舉辦「中華電信MOD高畫質轉播世界12強棒球賽」，邀請球迷與鄉親一同參與。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►「即日起，我退出老化黨。」

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