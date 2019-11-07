藏金閣11月拍賣會 　檜木存錢筒、拍打器限時搶購

▲台南市環保局藏金閣11月二手家具拍賣會，推出廣受歡迎的檜木存錢筒、檜木拍打器及檜木文鎮等木作商品。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局藏金閣11月9日舉辦二手家具拍賣會，本月應民眾要求，再推出廣受歡迎的木作商品10個檜木存錢筒、10個檜木拍打器及12個檜木文鎮，檜木存錢筒每個售價500元、檜木拍打器每個售價200元，檜木文鎮每個售價100元，民眾可先上環保局藏金閣網站瀏覽拍賣品、平日賣商品及二手腳踏車，預先挑選。

市長黃偉哲說，藏金閣自10月15日推出信用卡繳費服務，為鄉親們購物帶來極大便利，目前民眾刷卡或行動支付金額達30萬元，請民眾持續支持使用。另環保署秋冬國旅贈1萬綠點兌換劵活動即將於12月結束，請把握時間來藏金閣造訪拿1萬綠點，兌換藏金閣平日賣商品尚介肥2包或隔熱墊1個。

環保局長林淵淙說，11月老家具有50年代檜木衣櫥及實木3斗櫃及60年代櫸木搖椅，材質佳造型典雅值得收藏。此外，還有牛樟奇石及木工師傅創作國寶級材質的肖楠木四方椅﹔另11月資源回收兌換，將推出限量環保市民卡回娘家活動，當天持台南市限量環保市民卡，點數兌換儲值加值金兩倍送（僅限當日兌換點數），還有加碼推出持70點點數可兌換廚餘桶或馬克杯或台南市限量環保市民卡（一卡通空卡）1張或以點數兌換儲值加值金。

拍賣會上午9時開始，有225件家具、130件原木創作用品、單人書桌椅3組及12輛腳踏車供競標，12輛回收腳踏車中有1輛SHIMANO21速小徑自行車，高碳鋼高強度車架、海鷗造型車身及24吋雙層鋁合金前後輪組。另外當日民眾自備環保杯可免費享用350cc冰涼茶飲，若忘了帶環保杯，可現場借用環保杯，用完再還回攤位。

此外拿5個廢電池可換1本二手書、現場還有社會局輔具媒合活動，可供65歲以上老人及身心障礙民眾免費挑選合適的輪椅、助行器及腋下拐。南區家扶中心設攤有跳蚤市場義賣活動，所得作為南區家扶中心助學基金，歡迎選購。家中若有用不到的物品可交藏金閣轉贈家扶中心義賣。