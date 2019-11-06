一沙一世界一花一天堂　拍鳥俱樂部精彩微距展登場

▲台灣知名鳥類攝影社團《拍鳥俱樂部》，在台南新化楊逵文學館舉辦《超微距攝影聯展》。（圖／拍鳥俱樂部提供，下同）

記者林悅／台南報導

台灣知名鳥類攝影社團《拍鳥俱樂部》，繼今年4月份舉辦全國高達168人鳥類生態攝影展，目前在台南新化楊逵文學館舉辦《超微距攝影聯展》，展期至11月底，策展人拍鳥俱樂部負責人黃蜀婷表示，舉辦生態攝影展不論鳥類或昆蟲，都想藉由參觀攝影展讓民眾認識生態，每幅作品皆有說明。

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黃蜀婷強調，生態系裡的各類昆蟲，蝴蝶，蛙類都受到棲息地破壞及汙染，尤其是農藥，近來與人類生活息息相關的蜜蜂銳減，更需要大家對生態問題多加重視。

黃蜀婷說，希望藉由攝影展，除了增進組員間感情聯繫，其本人也親自帶著聯展海報至新化高中，國中，國小做生態保育宣傳，歡迎全校師生及各界民眾至新化楊逵文學館參觀，展期為至11月30日。

拍攝微距的攝影師，一定聽過呂明俊呂老師的大名，《拍鳥俱樂部》特地邀請到呂明俊老師，分享他在微距攝影這塊領域,耕耘多年的成果講座，時間為11月16日下午2時-3時，其內容：認識微距攝影、微距器材介紹、拍微距須具備的能力。

黃蜀婷公開呼籲邀請大家，正值政府有做秋冬旅遊補助方案，能來到府城文化匯粹的新化參觀攝影展，老街人文文化，周邊虎頭埤，新化林場，綠谷西雅皆是賞鳥，看蟲的好所在，賞展之餘也能規劃一趟生態旅遊推動生態觀光。