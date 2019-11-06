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女消防員「怕火」不入火場　李明峯：讓她無法請領消防加給

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▲台南市消防局李明峯局長表示，將遵照黃偉哲市長的指示，將該員調整到不得請領消防加給的職務，避免有勤務不公的不平等待遇。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市消防局李明峯局長表示，將遵照黃偉哲市長的指示，將該員調整到不得請領消防加給的職務，避免有勤務不公的不平等待遇。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員林宜瑾議會提問「遇火警就躲起來女消防員」之報導，要求市府正視消防員適任性的問題，消防局李明峯局長表示，該員已經過考績會做議處，目前決定加開考績會，後送公懲會做為淘汰的機制，並遵照黃偉哲市長的指示，將該員調整到不得請領消防加給的職務，避免有勤務不公的不平等待遇。

林宜瑾指出，對於適任的消防員，要補足裝備、增加外勤加給；但對不適任的消防員，則須檢討，以免影響消防員的戰力、進而影響人民安全。

消防局長李明峰無奈表示，該消防員是外縣市轉調來台南，也是消防局裡的頭痛人物，目前人評會已經有做出懲處。市長黃偉哲則說，今年已經增加消防員的外勤加給，但外勤加給是給認真職守的消防員，不是給怕火的消防員。若該員沒有外勤能力，會檢討她的適任性。

黃偉哲市長表示，不知該員是否有牽涉到人地不宜或不適任的問題，對於其他縣市轉調台南市的消防隊員，未來將更謹慎處理，避免造成民眾觀感不佳，同時也增加其他消防同仁的勤務負擔。

黃偉哲市長說，軍隊有不適任軍官士兵的淘汰機制，在公務員或消防系統，目前該員已受過人評會的懲處，因為1的勤務問題影響到整體的消防戰力，就會影響到人民的生命財產安全。

黃偉哲市長表示，目前消防法有經過修正，對於無人受困，或是高危險性如鐵皮屋的火場，消防員可以行使退避權，但對於該名女性消防員的出勤狀況則不適用。黃偉哲並以最近安南區發生的火災為例，因有民眾受困，所以消防隊員英勇進入火場救難，因此他強調，消防員形象絕不容遭到少數人破壞。

黃偉哲市長進一步指出，現在處理該員的方式有幾種，一是了解其過去素行如何，是否有領取消防加給；若該員所受之訓練不適任外勤勤務，將酌予調整其職務。黃偉哲強調，自上任以來，有加碼調整消防加給，但加給應給予真正冒險犯難的消防隊員，因此，對於該員的相關職務與加給領取一切將依法處理。

消防局李明峯局長表示，該員已經過考績會做議處，目前決定加開考績會，後送公懲會做為淘汰的機制，並遵照黃偉哲市長的指示，將該員調整到不得請領消防加給的職務，避免有勤務不公的不平等待遇。

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