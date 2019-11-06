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中悦機構跨足餐飲　時尚餐酒館「悦亨樓」開啟桃園高端生活新文化

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▲▼中悅機構跨足餐飲悦亨樓。（圖／業者提供）

▲中悦機構在豪宅林立的桃園藝文特區，開設時尚餐酒館「悦亨樓」開啟當地時髦夜生活文化。（圖／悦亨樓提供，下同）

桃園豪宅龍頭「中悦機構」近期跨足餐飲界，在豪宅林立的藝文特區開設桃園最潮的時尚餐酒館「悦亨樓」，11月甫開幕即吸引各界關注，店內時髦裝潢、新鮮食材及創意調酒皆具國際水準，讓高端貴客偶爾想小酌放鬆時，不必再捨近求遠直奔台北，同時為桃園地區注入一股嶄新又時髦的夜生活文化。

▲▼中悅機構跨足餐飲悦亨樓。（圖／業者提供）

▲悦亨樓讓桃園人需要小酌放鬆時，不必再跑到台北或飛國外，就能享受國際水準的餐酒佳餚。

悦亨樓將20年代的美式裝潢風格融入，同時營造Speakeasy bar應有的神秘風格，酒吧內打造時髦又奢華的質感，以藍、紅、二色交織融合，搭配溫暖療癒人心的燈光，在絕美環境中小酌搭配美食，讓賓客享受最頂級的食尚饗宴。

瑞士餐飲管理學院畢業、曾於瑞士米其林一星餐廳服務過的悦亨樓營運長Leo表示，過去桃園人若想和朋友喝一杯高水準的調酒、搭配佳餚，往往只能選擇去台北或飛國外，觀察藝文特區其實相當有潛力，因此決定將過去在米其林餐廳接受嚴苛烹飪訓練的經驗，帶回家鄉並將在地元素融入料理，讓親友在桃園也能喝到世界級的調酒和米其林般的佳餚，目標要讓悦亨樓成為全球50大酒吧（World’s 50 Best Bar）。

▲▼中悅機構跨足餐飲悦亨樓。（圖／業者提供）

▲悦亨樓由國際級調酒師以台灣在地特色設計獨家酒單。

悦亨樓不僅燈光美、氣氛佳，其調酒與佳餚更是令人為之驚豔！店內酒單皆由國際級調酒大師針對台灣特色所設計，像是巧妙將鹹檸檬汽水融入蜂蜜甜酒及波本威士忌的「東方嗨」或者搭配大溪豆乾的威士忌調酒「豆干老廣場」，前衛呈現台味時尚。

▲▼桃園最時髦餐酒館「悦亨樓」。（圖／業者提供）

▲好的餐酒館必須透過餐和酒的搭配，互相襯托出口感和味蕾的變化。

Leo認為，台灣餐酒館發展迅速，但餐酒館真正的核心價值並沒有一起被帶入，一間好的餐酒館，是要透過餐和酒的搭配，互相襯托出口感和味蕾的變化。另外，Leo強調，有鑑於食安問題備受到重視，食材的品質是一道餐點最重要的基石，因此悦亨樓的餐點會隨著季節替換調整，部分餐點更必須事先預訂，才能將最完美的一面呈現給賓客。

▲▼中悅機構跨足餐飲悦亨樓。（圖／記者林璟倩攝）

▲阿嬤的味道揉合台灣傳統醬冬瓜入菜，濃郁的口味令人驚豔。（圖／記者林璟倩攝）

觀察到近幾年亞洲菜系在國際間相當熱門，Leo在菜單設計時特別引用台灣味創作出無國界料理，例如招牌菜色「阿嬤的味道」以炭火慢烤的頂級豬五花，配上醬冬瓜鋪排在燉飯上，或者「雞的怒吼」香酥可口的無骨炸雞配上紹興腐乳醬及烤鳳梨，道道完美揉合歐亞菜系形成獨家料理，吃一口就令人為之驚豔，相當適合與重要的家人、賓客一同品味悦亨樓專屬的食尚饗宴。

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