夜市美食送到家！「寧夏夜市在Uber Eats」　20間餐廳月中正式上線

▲Uber Eats宣佈攜手寧夏夜市。（圖／Uber Eats提供，下同）



記者蕭筠／台北報導

「夜市美食」外送平台也能送了！Uber Eats今（2）日宣佈攜手寧夏夜市觀光協會合作，11月中起寧夏夜市將有近20家餐廳，包括網友票選必吃的FUN SUN G雞排、鴻記蔥餅捲、童年木瓜牛奶、寧夏魷魚王等，且將持續增加上線餐廳，就是要讓民眾在家也能吃到夜市小吃。

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▲11月中起寧夏夜市近20間餐廳將在Uber Eats平台上線。



無論是台人或是觀光客都深愛台灣夜市美食，可惜逛一次夜市至少需要半小時以上，還有停車等相關問題，總是讓人無法好好吃些小吃，沒關係，美食外送平台幫你將夜市美食送回家，11月中起寧夏夜市近20家餐廳將正式在Uber Eats平台上線，只要動動手就有外送員幫把夜市小吃送到府，未來也將陸續增加其他餐廳。另寧夏夜市攤商也將提供食材登錄QR Code，讓客人可以查詢美食食材、食材產地等資訊，吃得開心又安心。

▲不用出門也能吃夜市美食了。



寧夏夜市觀光協會理事長林定國表示，此次與Uber Eats合作主要是看重國際化平台能帶動更多國際觀光客機會，希望更多國際人士知道寧夏夜市所代表的台灣美味，吸引他們親自到夜市品嚐或是使用Uber Eats點購，更期待能透過美食外送服務照顧更多在地老顧客隨時的用餐需求。Uber Eats台灣總經理李佳穎則表示，「期待以科技協助寧夏夜市店家進一步數位轉型，提供顧客評價和回饋掌握消費者的飲食喜好，協助充滿創意的店家開發新菜單，並帶入更多新客群」。