戴上VR，蒙娜麗莎動起來了！羅浮宮有史以來規模最大的展覽　

為紀念達文西在法國逝世500周年，羅浮宮與HTC VIVE arts合作，創造了館內第一個虛擬實境作品，被稱為「mona lisa: beyond the glass」。HTC VIVE arts使用紅外，X射線和折射資料以3D形式渲染蒙娜麗莎肖像，並推斷出她動起來的樣子。

VR藝術家與博物館的專家合作，與李奧納多·達文西（leonardo da vinci）進行了跨越時空的互動，這是有史以來規模最大的大師作品展覽。它旨在通過虛擬實境共用作品，並以近距離類比呈現畫作獨特的細節，讓一般民眾從而中獲得不同以往的藝術體驗。

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由於博物館每年吸引著大批民眾，因此通常只給遊客30秒的時間來觀看這幅畫，虛擬實境的體驗消除了擠在蒙娜麗莎周圍的人群。不僅如此，它揭示了肉眼看不見的細節，使觀看者可以與達文西的傑作面對面，然後穿過前景的蒙娜麗莎，飛越到麗莎的背後欣賞山水景觀。

資訊來源／designboom

圖片來源／羅浮宮，HTC VIVE arts

（完整文章請看城市美學新態度）

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