獨／殺貓丟垃圾桶稱環境維護　苛扣教師鐘點費中途學校問題多

記者張君豪／花蓮報導

位於花蓮縣鳳林鎮的中途學校南平中學爆發校長讓自家人入校內住宿度假的爭議，曾在該校擔任代理老師、教務組長的王老師向《ETtoday新聞雲》表示，南平中學2018年暑假要代理老師上課、校方卻決定不支付鐘點費。另外更扯的是王老師還目擊校工直接用棍棒虐殺出沒校內的流浪貓，讓她百感交集：「為何本應平靜的教學單位、卻處處違規充滿不良示範？學生看在眼裡、怎麼會有好的教育成果？」





▲南平中學校內傳校工虐殺流浪貓、貓屍就被棄置在垃圾桶內。（圖／記者張君豪翻攝）

王老師回憶校工虐殺流浪貓的過程仍心有餘悸、她指出去年她在校任職的某天清晨、她在校內餐廳用早餐，聽到某位校工跟其他老師說有流浪貓闖入校內建築，他總算抓到並處理掉了。王老師詢問校工如何處理？得到的答案卻是：「就要維護環境！用棍棒打死了啊！」後來王老師果然在校內垃圾桶內發現流浪貓屍，老師不忍校內職工草率虐殺動物，後來與校內學生把貓屍帶到校內花圃掩埋。

▲南平中學校內傳校工虐殺流浪貓、校內師生不忍貓屍遭亂丟拿去掩埋。（圖／記者張君豪翻攝）

王老師私下感嘆，校工如此草率對待流浪動物，他不清楚虐殺流浪貓有無觸犯動保法，但是校工只看重校園居住環境的維持，卻不善待其他生命，王老師說：「我們要怎麼去教育這些急需幫助的少女？他們又怎麼看待大人處理流浪動物的粗暴手段？」

王老師另外指出，2018年暑假該校校長詹素卿片面決定、要該校7名代理教師支援暑期上課，但是老師幫忙授課卻沒有拿到該有的鐘點費。王老師提出該校的「歲出預算控制備查簿」，該校17年寒暑假老師上課都得依法請領加班費，但到去年暑假詹校長卻決定讓該校7名代理教師、無償幫忙教課。

▲南平中學校長苛扣代理教師鐘點費、投入人指出之前寒暑假老師授課都可請領鐘點費。（圖／記者張君豪翻攝）

王老師指控、根據《中途學校辦法》第5條、第7條來說，中途學校寒暑假上課算是老師假期上課、依法是要給予老師鐘點費用的，但詹校長在校內會議變更慣例，認為校內老師是領有月薪，所以暑假上課就不額外支發鐘點費，王老師說：慣校長擺明要硬坳校內老師做白工，對此她雖然離職，但會對校方提出行政訴訟要求給付積欠的鐘點費用。

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