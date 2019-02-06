　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

獨／殺貓丟垃圾桶稱環境維護　苛扣教師鐘點費中途學校問題多

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

 

記者張君豪／花蓮報導

位於花蓮縣鳳林鎮的中途學校南平中學爆發校長讓自家人入校內住宿度假的爭議，曾在該校擔任代理老師、教務組長的王老師向《ETtoday新聞雲》表示，南平中學2018年暑假要代理老師上課、校方卻決定不支付鐘點費。另外更扯的是王老師還目擊校工直接用棍棒虐殺出沒校內的流浪貓，讓她百感交集：「為何本應平靜的教學單位、卻處處違規充滿不良示範？學生看在眼裡、怎麼會有好的教育成果？」

▲南平中學校內傳校工虐殺流浪貓、還有校長苛扣代理教師鐘點費的問題。（圖／記者張君豪翻攝）

▲南平中學校內傳校工虐殺流浪貓、貓屍就被棄置在垃圾桶內。（圖／記者張君豪翻攝）

王老師回憶校工虐殺流浪貓的過程仍心有餘悸、她指出去年她在校任職的某天清晨、她在校內餐廳用早餐，聽到某位校工跟其他老師說有流浪貓闖入校內建築，他總算抓到並處理掉了。王老師詢問校工如何處理？得到的答案卻是：「就要維護環境！用棍棒打死了啊！」後來王老師果然在校內垃圾桶內發現流浪貓屍，老師不忍校內職工草率虐殺動物，後來與校內學生把貓屍帶到校內花圃掩埋。

▲南平中學校內傳校工虐殺流浪貓、還有校長苛扣代理教師鐘點費的問題。（圖／記者張君豪翻攝）

▲南平中學校內傳校工虐殺流浪貓、校內師生不忍貓屍遭亂丟拿去掩埋。（圖／記者張君豪翻攝）

王老師私下感嘆，校工如此草率對待流浪動物，他不清楚虐殺流浪貓有無觸犯動保法，但是校工只看重校園居住環境的維持，卻不善待其他生命，王老師說：「我們要怎麼去教育這些急需幫助的少女？他們又怎麼看待大人處理流浪動物的粗暴手段？」

王老師另外指出，2018年暑假該校校長詹素卿片面決定、要該校7名代理教師支援暑期上課，但是老師幫忙授課卻沒有拿到該有的鐘點費。王老師提出該校的「歲出預算控制備查簿」，該校17年寒暑假老師上課都得依法請領加班費，但到去年暑假詹校長卻決定讓該校7名代理教師、無償幫忙教課。

▲南平中學校內傳校工虐殺流浪貓、還有校長苛扣代理教師鐘點費的問題。（圖／記者張君豪翻攝）

▲南平中學校長苛扣代理教師鐘點費、投入人指出之前寒暑假老師授課都可請領鐘點費。（圖／記者張君豪翻攝）

王老師指控、根據《中途學校辦法》第5條、第7條來說，中途學校寒暑假上課算是老師假期上課、依法是要給予老師鐘點費用的，但詹校長在校內會議變更慣例，認為校內老師是領有月薪，所以暑假上課就不額外支發鐘點費，王老師說：慣校長擺明要硬坳校內老師做白工，對此她雖然離職，但會對校方提出行政訴訟要求給付積欠的鐘點費用。

【其他新聞】

獨／中途學校暴醜聞！　校長親人入校過夜宛如度假村　

獨／嗆學生像孫安佐！　校長言語霸凌虛報經費老師逛網拍無人管

所長開心娶名星臉女警　「警車運喜餅」遭投訴

ET快訊
初二睡到中午！婆婆款整桌「媳婦愛吃的」　老公哭：服務差那麼多
嫩妹睡太熟被硬上無感！遭渣男「再一次」突驚醒：不要
初二女友家拜年！未來岳母遞「超厚紅包」他打開嚇傻

關鍵字：南平中學,殺貓,環境維護,鐘點費

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

職人風景/看了就會肚子餓的「食模」 莊維恩還讓蝦子走出水族箱

為2子女忍家暴20年！她卑微求離婚　夫酸「我有養家」拒放手

主委罵「這種人像張淑晶一樣」要罰5萬！　法官：貶損人格

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

公司宿舍「嘿咻N次」　偷吃人妻鹹濕訊被抓　小王掰：我在夢遊

影／超級豬頭「佩佩與喬治」上身　男討好兆頂8500元髮雕+豬年大吉

「夢到兒子跟我說再見」母熟睡眼角帶淚　獨子燒炭死在隔壁房內

新北陶博館旁圳溝驚見男屍　衣著完整警追查疑落水身亡

年初一金手鍊不見！婦心急狂奔　台鐵清潔員「蹲垃圾堆翻找」暖哭她

嫩妹睡太熟被硬上無感　渣男「休息再來一次」突驚醒大喊：不要

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

林志玲睽違8年豋《春晚》　「水上芭蕾」難度破表

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香「剩一步摔倒」　讓給六連霸主

公婆「超變態霸凌」逼生第三胎　除夕怒嗆親家...媳忍3年大爆發

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香　「剩一步摔倒」趴地讓給六連霸主！

新竹氣爆人孔蓋炸裂畫面曝光　2X2公尺坑洞...1騎士摔飛

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

黑汪汪偷喝人類水杯遭抓包！　眼睛亂飄「裝沒事」！媽：沒水準

淡水天元宮三色櫻滿開　春節最美賞櫻地！粉色天空超夢幻

影／超級豬頭「佩佩與喬治」上身　男討好兆頂8500元髮雕+豬年大吉

「夢到兒子跟我說再見」母熟睡眼角帶淚　獨子燒炭死在隔壁房內

新北陶博館旁圳溝驚見男屍　衣著完整警追查疑落水身亡

年初一金手鍊不見！婦心急狂奔　台鐵清潔員「蹲垃圾堆翻找」暖哭她

嫩妹睡太熟被硬上無感　渣男「休息再來一次」突驚醒大喊：不要

南鯤鯓交趾陶出現「101、總統府」　網超嗨：期待有愛情摩天輪

更新／「嘉里大榮貨運倉儲」大火！悶燒7小時　1死1命危2人失聯

獨／殺貓丟垃圾桶稱環境維護　苛扣教師鐘點費中途學校問題多

恐怖情人揚言潑汽油放火燒前女友屋　警火速到場制止逮人

20歲男戀上15歲高校女「一次就中」　按月給小孩撫養費獲免囚

初二回娘家台中、新竹、頭城一直塞　高公局估將塞到初三下午

影／時間都去哪了　以習近平的角度看2018

中職／桃猿王朝拚隊史首次3連霸　挑戰7冠追平兄弟紀錄

STEAM春節特賣只到2/11！《巫師3》25折、《古墓》狂殺2折

影／超級豬頭「佩佩與喬治」上身　男討好兆頂8500元髮雕+豬年大吉

節省護理人力提昇醫病品質　彰化醫院邁向醫療4.0時代

前進奧運／率先在世錦賽達標　鄭兆村先拼亞錦盼再創高峰

喬治克隆尼一拳揍臉！　鋼鐵人心結藏23年…4對鬧翻好萊塢A咖

再熱1天！北部初三飆近30度高溫　初四起「轉涼4天」低溫探15度

屬蛇網友＝孤獨精！專家曝「12生肖2019運勢」...OO財運最旺

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

社會熱門新聞

酒駕性侵鞭刑連署過！法務部回應

新春第一炮　1500隻雞被嚇死

即／嘉里大榮貨運倉儲大火　1死..

偷吃人妻鹹　小王瞎掰：我在夢遊

即／九如交流道車禍　休旅車直直..

男買菜騎車返家　路口被汽車撞死

春節前男大生遭酒駕撞死　阿姨：..

15歲少女逃家　陪睡換宿遭性侵

讓網友無法好好洗車的背影！本尊..

男陪睡女網友　摸上床搞2次

櫻花妹丟手機　警30分鐘找回

6少年揪團戲水　1人溺水無呼吸..

即／新年願望「斬首蔡英文」　刑..

苦忍家暴20年　她求離夫拒絕

更多熱門

相關新聞

獨／中途學校暴醜聞！　校長親人入校過夜宛如度假村　

中途學校是政府法定，用來專收容賣淫、遭受性侵害、甚至染上毒癮未成年少女的矯正教育機構。正常來說中途學校門禁森嚴宛如監獄處所，目的是為了保障遭侵害少女人身安全和個人隱私。花蓮縣南平中學這所專門收容賣淫等失能少女的中途學校，居然傳出校長修改宿舍規定，讓自己先生和兒子定期進入學校住宿過夜，讓本應門禁森嚴的中途學校變成校長家人的度假村！

國小合約中止未付資遣費　代課師勝訴

僑生殺貓遭退學　最高行發回更審

中興大學徵佛系講師　校方回應了

中興大學徵佛系講師　不支薪不占缺

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

「姊夫」輸送帶繞場　旅客全笑翻

被醫生宣告不治，醒來勇敢做夢－李千那

舒子晨遭「製作單位徹底封殺」！

初二要伺候大姑一家！老公：我們出國

女詭病纏身淚崩　求醫10年找到病因

湊出來的救護車　網友全被逼出淚

Gail曬「學霸成績」：我做到了！

酒駕性侵鞭刑連署過！法務部回應

網紅生吞手掌大毒蜘蛛！一入口真的出意外「狂吐血水」

新春第一炮　1500隻雞被嚇死

公婆超變態霸凌逼生男！媳忍3年爆發

應采兒「孕肚正面照」拜年！

婆婆抹布砸她！老公護妻：房子早買了

港媳來台過年焦慮崩潰！老公霸氣挺「這不是老婆應該做」

130年前墓碑浮字跡　他看懂後暖心笑了

更多

最夯影音

更多

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

林志玲睽違8年豋《春晚》　「水上芭蕾」難度破表

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香「剩一步摔倒」　讓給六連霸主

公婆「超變態霸凌」逼生第三胎　除夕怒嗆親家...媳忍3年大爆發

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面