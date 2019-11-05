嘉明的味道？公車縫隙每天塞滿用過衛生紙　司機怒：到底有什麼困難

▲公車司機抱怨乘客每天塞用過衛生紙在座位旁。（圖／翻攝自臉書社團八里）



記者陳豐德／新北報導

一位行經八里地區的陳姓公車司機5日在網路上抱怨，近日發現座位縫隙被塞滿用過衛生紙，幾乎每天撿但隔日卻還是會出現，讓他不免懷疑「你是在後面自慰還是？需要用那麼多衛生紙？」網友懷疑可能是鼻涕流太多，也有人瞎起鬨要司機聞聞看有沒有「嘉明的味道」！

一名陳姓公車司機在臉書社團「八里」貼文表示，「這位乘客你好，你是在後面自慰還是？需要用那麼多衛生紙？擦完還給我塞在這是怎樣？我幾乎每天撿你每天丟，到底有什麼困難啊。我會開始注意你！公車餛飩一包一百元，需要請私密！」

有網友一看到就覺得應該是近期天氣轉涼，可能有乘客「包水餃」鼻水流多了，還提醒司機「小心感冒傳給你，要戴手套、口罩清」，並斥責該乘客「這種人公布出來就對了」、「亂丟垃圾沒水準」、「水餃包完要放自已包包帶下車丟啊」、「不太意外啊，開公車什麼人都載的到有聲跟無聲的奧客一堆」。

也有老司機歪樓表示「聞聞看有沒有嘉明的味道」、「公車癡漢，看上你了」、「半夜看看車上有沒有在哭著叫爸爸的聲音」、「這樣算不算棄嬰」、「子孫不落地」，司機也表示將會加強注意坐在後方的乘客，避免此等沒公德心事件一再上演。

▼網友懷疑衛生紙裡可能充滿「嘉明的味道」。（圖／翻攝自臉書社團八里）



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