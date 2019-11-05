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總價380萬！「台版陳同佳」赴港偷2支錶「24hr內成功出境」...下場曝光

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▲手錶,錶帶,清潔,applewatch。（圖／翻攝自pixabay）

▲台男到香港偷走2支手錶，隨後成功逃回台灣。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

港男陳同佳去年涉嫌在台灣殺害懷孕女友且裝箱棄屍，觸發港府提出修訂《逃犯條例》，甚至引起一連串示威遊行。不過，近期又有一宗牽涉到《逃犯條例》的相關案件，一名台灣男子10月6日到香港搶劫，並在24小時內成功逃回返台。據悉，該男是繼陳同佳之後，第2個於港台之間受益的犯罪人。

據《南華早報》報導，該名台男在10月6日上午抵達香港，並且假扮成客人，進入位於尖沙咀麼地道的一間鐘錶店。隨後，他先看準偷竊目標，接著舉起手裡的一把槍，對著一名31歲的店員，成功將2支總價值99萬港幣（約台幣389萬元）的錶偷走，迅速逃跑。

據悉，店員事後追了出去，試圖搶回手錶，不過在與該名台男發生扭打的過程中，無意間發現對方手中持的是空氣槍。案發後，警方透過監視器畫面看見，台男在偷竊後，乘坐計程車到機場，並在10月6日當天成功返回台灣。香港警方和航空公司核對之後，已確認該名台男持有台灣旅行證件。

▲▼陳同佳10月23日刑滿出獄。（圖／路透）

▲港男陳同佳去一案，觸發港府提出修訂《逃犯條例》。（圖／路透）

報導指出，雖然該名嫌犯已經過警方證實為台灣人，但據港府消息人士透露，該名台灣嫌犯現在是「自由人」，除非他自己返回香港，否則被起訴的可能性非常小，「因為在現行的制度下，香港政府無法要求台灣當局逮捕該人，並將其送往香港接受審判。」據悉，該名偷錶的男已是第二個，因為港台之間沒有引渡條例而受益的犯罪人。

此外，該名消息人士也提到，除非這名嫌犯先透過國際刑警組織通緝，那麼如果他到了包括美國在內的國家，就可以在被捕後引渡到香港。他指出，陳同佳一案可能已經引起台灣犯罪分子的注意，「因為他們知道，若在香港犯罪，他們可以成功返回台灣的話，就不承擔任何責任。」

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