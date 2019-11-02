「森系cos」11種動物！神助攻旁白萬人讚...網笑翻：後勁好強

▲石虎。（圖／翻攝林務局-森活情報站）



記者許展溢／台北報導

萬聖節過後林務局在臉書po出11種動物、15張照片，每張照片裡的動物們表情都萬分有特色，加上小編們配上超級有趣獨白，不到一天已超過4000人分享，按讚數破萬，不少網友更是留言直喊太可愛、有趣，直說旁白真的是神助攻，太厲害，讓人不爭氣的笑了，後勁實在好強。

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▲▼ 土雞（上）、草鴞（下）。（圖／翻攝林務局-森活情報站）



雖然萬聖節已過，但林務局發文問大家萬聖節後，大家酒醒了嗎？並說在萬聖Party小編趁亂拍了幾張經典的「地味萬聖節」 照片，分享給大家。點開一看，15張照片中，有11種動物，每張都有動物們各自的獨白，如石虎配上「看著長官志致詞已超過10分鐘的承辦人」，台灣獼猴是「月底提款看見存款簿餘額」等。

▲▼ 林務局「森系cos」11種動物，吸引超過萬人按讚。（圖／翻攝林務局-森活情報站）



由於動物們的表情太經典，旁白又超無違和，讓網友看了留言「看起來林務局還沒酒醒啊」、「太有才了，準備週末閉關苦讀的媽媽好需要這個」、「神旁白助攻更有趣了，讚！」、「張張精彩可愛有趣!!! 」、「表情也太貼切」、「一定要推的照片」、「這批很純」、「棒呆了！快來看小編起笑！」，有人則問「林務局小編是不是上班壓力很大XD」，真的「各種可愛」、「莫名療癒」。

▲▼ 山羌（上）、台灣獼猴（下）。（圖／翻攝林務局-森活情報站）



而15張裡面，最多人按讚的是一隻被光影照射在臉上的台灣獼猴照片，配上「倒完垃圾被google街景車拍到的我」旁白。許多網友留言這則「太厲害」、「神標語」、「不爭氣的笑了、「小編太厲害了」、「這個笑死」、「這張後勁好強」、「太有創意」，還有網友說「這張真的讓我在辦公室笑出來~」。

▲這張神旁白最多人按讚，讓網友直說後勁好強。（圖／翻攝林務局-森活情報站）

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