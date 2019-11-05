藉居住正義「同框」柯文哲？　黃國昌：5政黨主席皆有邀請

▲回顧無殼蝸牛30週年，居住正義改革聯盟發起露宿東區街頭活動。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

今年為「無殼蝸牛」運動30週年，居住正義改革聯盟於4日晚間開啟夜宿東區5天活動，並將於9日舉辦「東區大集結」集會。時代力量立委黃國昌擔任聯盟共同發起人，且傳出台北市長柯文哲9日也將出席該活動，屆時兩人有機會同框亮相。對此，黃國昌5日受訪時表示，居住正義改革聯盟針對國內五個主要政黨的主席都有邀請，「至於誰來誰不來作為主辦單位只能盡量尊重」。

居住正義改革聯盟共有7位共同發起人，甫於今年10月16日成立，除時代力量立委黃國昌、台北市議員邱威傑、前都發局長林洲民，還有居住正義協會理事長黃益中、房市專家Sway與呂佳育、吳少喬兩位媽媽。

▲回顧無殼蝸牛30週年，居住正義改革聯盟發起露宿東區街頭活動。（圖／記者湯興漢攝）



黃國昌5日表示，居住正義改革聯盟針對國內五個主要政黨的主席都有邀請，「至於誰來誰不來作為主辦單位只能盡量尊重」。他也公開呼籲國民黨主席吳敦義、民進黨主席卓榮泰、親民黨主席宋楚瑜、台灣民眾黨主席柯文哲及時代力量黨主席徐永明，都能夠重視攸關年輕人未來低薪資、高房價的問題，希望大家不分黨派在9日下午都可以參加東區的集結活動，將具體想法、願意給年輕人的承諾說清楚。

這場活動由「居住正義改革聯盟」發起，活動於4日晚間7點在台北東區龍門廣場，舉辦一連五天的夜宿活動，參加民眾可體驗都會區搭帳篷外，主辦單位每晚都安排豐富的活動跟嘉賓，跟大家一起在星空下暢談居住正義。

本次活動主要有三大訴求，第一是要求政治人物履行他的承諾，完成實價登錄2.0立法；第二是希望藉由囤房稅的推動，能夠讓各地的空屋提早釋出，讓大家可以租得到房子；第三則是希望政治人物口中的社會住宅能夠盡快實現，負起他們承諾的政治責任。

▼回顧無殼蝸牛30週年，居住正義改革聯盟發起露宿東區街頭活動。（圖／記者湯興漢攝）



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