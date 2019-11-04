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臉上畫口紅響應反性別暴力？　柯文哲：我拒絕

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▲▼台北市議會市政總質詢,市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市政府顧問劉嘉仁日前遭爆性騷擾市府副發言人「學姊」黃瀞瑩，劉嘉仁4日主動請辭獲准，接受調查。北市議員耿葳質詢問柯文哲，11月25日至12月10日為聯合國「消除對婦女暴力國際日」活動，是否願意也畫上橘色口紅響應？未料柯文哲回說「我拒絕」，太奇怪了。

耿葳批評，柯文哲簡直上樑不正下樑歪，過去表達厭女、仇女資訊，影響其他同仁。對於劉嘉仁與黃瀞瑩的對話內容，柯文哲堅稱，他個人沒看過，沒實際看過LINE的內容。至於最後訊息內容認定，這件事有沒有構成性騷擾？柯文哲說，「我當時聽並不覺得」。

北市議員耿葳追問，這件事情是否應該要有SOP，送性平會處理？柯文哲回應，「第一，當事人也沒有這樣講，但是我覺得是這樣，既然有爭議，我也指定專案小組召集人」。

副市長黃珊珊補充，現在已由由資訊局主秘擔任召集人，成立性騷擾防治委員會，本來有一個月調查期，希望在最短時間，這禮拜做相關人員訪查，但是內容目前還沒看到，不方便評論，另劉嘉仁請辭不影響調查。

耿葳問柯文哲，是不是斷尾求生，柯文哲否認稱，既然有爭議，不要妄加揣測，調查完再處理，被問到是否怕影響選情，柯文哲推說，「我也沒有什麼選情」，他還批評，媒體不可以這樣把人名揭露，這太過分。

▲▼台北市議會市政總質詢,市議員耿葳送上橙色口紅要求市長柯文哲一齊聲援聯合國「消除對婦女暴力國際日」。（圖／記者李毓康攝）

▲市議員耿葳送上橙色口紅要求市長柯文哲一齊聲援聯合國「消除對婦女暴力國際日」。（圖／記者李毓康攝）

北市議員簡舒培受訪時表示，有一說是市府內鬥，劉嘉仁是蔡壁如派，余家哲自成一派，劉嘉仁主要負責市長行程安排，但劉嘉仁能力不及，工作讓其他人做，才會心生不滿，才會將騷擾黃瀞瑩的事情報出來。

至於柯文哲火速准辭，是在斷尾求生嗎？簡舒培指出，柯文哲第一時間處理時，認定為工作上磨擦，毫無性別意識去處理劉嘉仁是否有騷擾黃瀞瑩的事情，因此網路上都在撻伐，為了避免讓同仁繼續像滾雪球般的爆出劉嘉仁騷擾的事情，所以讓劉嘉仁暫時離開位子。

簡舒培也質疑，劉嘉仁把黃瀞瑩找進顧問室，把門關上的時候，到底在談什麼，是談跟市政有關的事情，還是希望學姐參與選舉，如果是希望學姐參與選舉，為什麼是用市府顧問室？這難道沒有公器私用的問題？柯市長不用講清楚嗎？

簡舒培說，到底是不是上班時間？如果是上班時間，可以讓市府顧問去要求副發言人來討論參選的事情嗎？這是民眾黨的風格嗎？公器私用是民眾黨的風格嗎？那現在劉嘉仁顧問去職，這件事情真相就石沈大海，這就是柯文哲市長最重要用意了。

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