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「懂玩」拍照手機OPPO Reno 10倍變焦12GB版　「海洋之心」全新配色現身

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▲▼OPPO Reno10倍變焦版「海洋之心」配色現身。（圖／OPPO提供）

▲OPPO Reno10倍變焦版「海洋之心」配色現身。（圖／OPPO提供）

記者邱倢芯／綜合報導

OPPO近期宣布推出「OPPO Reno10倍變焦12GB版」與「OPPO Reno2 Z極夜星雲」，成為OPPO Reno系列產品最新成員。前者除了以「海洋之心」全新配色亮相外，10倍混合變焦技術搭配12GB記憶體、Qualcomm Snapdragon 855處理器和各種為遊戲而生的功能，堪稱最懂「玩」的拍照手機，不僅外觀玩色，也翻玩遊戲與影像體驗，讓你成為真正的全方位生活「玩」家。

全新Reno10倍變焦12GB版採用「海洋之心」特殊配色，正面以「鯊魚鰭」側旋式升降鏡頭設計帶來螢幕佔比達93.1%的真全螢幕視野，搭載Qualcomm Snapdragon 855 處理器、12GB+256GB記憶體與內建儲存空間、Gameboost 2.0與杜比全景聲等眾多遊戲相關功能，大幅提升遊戲體驗。

充電續航科技上，4,065mAh大容量電池搭配VOOC 3.0閃充以及由疏熱凝膠、三層石墨、銅管液冷組成的三重散熱技術，可以安心暢玩整天都不擔心手機沒電或發燙。

Reno10倍變焦12GB版在影像上採用由4,800 萬畫素超高畫質主鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭與1300萬潛望式長焦鏡頭組成的三鏡頭設計，能以接力方式實現10倍混合變焦效果，完整覆蓋16mm~160mm等效焦距，更支持最高達60倍的數位變焦與超高畫質夜景2.0功能，讓你一機在手，不分人物、遠近、日夜，輕鬆將所有細節盡收眼底。

另外，針對近年消費者對手遊需求日益增加，OPPO也宣布贊助知名人氣電競職業戰隊「Nova MS」，不但希望透過職業隊伍的影響力讓更多手遊愛好者認識Reno10倍變焦12GB版的一流遊戲表現，更希望以具體行動支持在地電競產業的發展與人才培育。

首波合作OPPO將攜手Nova MS發起「OPPO Reno校園電競巡迴列車」，11月13日起將深入全台各大校園，邀請職業選手與電競專業人士透過巡迴講座方式與年輕學子面對面近距離交流，讓教育與產業接軌，一起用遊戲玩轉青春。

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