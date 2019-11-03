最強「十年挑戰」！小胖弟首次搭機與空姐合影…15年後竟成師徒

▲空少徐彥峰與師傅的合影。（圖／翻攝《網易新聞》）



記者柯振中／綜合報導

江蘇常州的徐彥峰在中國民航飛行學院就讀航空乘務專業，他從今年10月開始進行實習，巧合的是，他在實習時遇到的空姐老師，竟然是15年前首次搭乘飛機時，一起合影留念的空姐，2人在因緣際會之下，成了師徒。

綜合陸媒報導，徐彥峰目前在中國東方航空實習，已經跟飛2趟，都是由具備飛行經驗的空服員帶領，而帶領他的空服員名為方璇，是東方航空的資深空姐。

值得一提的是，2人除了是師徒以外，早在2004年就已經結下緣分。徐彥峰2004年首次搭乘飛機時，得到機上空姐的同意，一同合影留念，當時徐彥峰仍是個小孩，方璇身穿空姐制服，坐在他身邊拍照。

徐彥峰指出，當時他與家人搭乘從上海浦東飛往三亞的航班，媽媽為了留個紀念，得到空姐的同意後，替他拍了一張合影，「後來我讀書，選擇了空乘專業，今年到東航實習」，開始實習後，自己無意間翻出2004年的合照，把這張照片發到了朋友圈。

▲徐彥峰與方璇趁著工作空閒，到了一樣的坐位拍了照片。（圖／翻攝《網易新聞》）



照片發出後，領導隔天跑來找他，問他「想不想見一下照片裡的這個姐姐」，徐彥峰一時好奇，就答應了，沒想到隔天領導真的把方璇帶過來，「當時我們兩個人都挺感慨的，姐姐說對我還有印象，因為當時我是一個小胖子，她也挺喜歡我的，所以也算是破例拍了合影。」

由於這段特殊經歷，東方航空讓方璇做徐彥峰實習期間的帶飛師傅，2人在工作空閒時，又到了15年前的乘坐位置，拍了一張一模一樣的照片。雖然飛機機型不同，但方璇說明，「那種感覺還是一樣的。」

這張照片被發到網路上後，許多大陸網友感慨，空姐一點也沒變，小男童卻長大了，簡直是緣分作祟，「真是無巧不成書，無巧不成文啊。」

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