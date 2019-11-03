「妞妞」賭場藏身台南高雄交界鐵皮屋　霹靂小組出動逮20人

▲台南市歸仁分局，破獲一起職業賭場案，許姓主嫌及賭客等共20人依賭博罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁分局接獲線報，11月2日深夜循線前往仁德區中正西路與高雄市交界處 鐵皮屋，破獲一起職業賭場案，查獲許姓主嫌及賭客等共20名，查扣撲克牌、手機、骰子、抽頭金及賭資共4萬餘元等證物，全案依賭博罪嫌送辦。

。

歸仁分局指出，該轄與高雄交界處疑有流動職業賭場流竄，並準備利用假日期前暖身，吸引賭客抽頭牟利，歸仁分局立即成立經專案小組派員跟監，發現該職業賭場藏身郊區規避警方取締，並時常更換聚賭之場所，四處流竄，取締不易，惟專案小組鍥而不捨循線追緝，於11月2日發現該職業賭場流竄至仁德區中正西路鐵皮屋落腳。

專案小組見時機成熟，乃調集20餘名警力，於2日深夜10時50分許請保大特勤霹靂小組人員支援，以迅雷不及掩耳之勢攻破該賭場多道防線，一舉破獲由許姓主嫌所主持之俗稱「妞妞」之撲克牌職業賭場，現場除查扣賭具撲克牌子時及把風用之手機，並查扣抽頭金及賭資共計新台幣4萬餘元，另現場賭客共有 20人。

警方調查後將現場許姓負責人，陳姓把風男子等3人、藍姓清注工作人員等3人，依涉賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦，另賭客等13名均依違反社會秩序維護法第84條規定裁處罰鍰。

歸仁分局長梁仁輝強調，法律無假期，賭博行為所生之不法利益將衍生造成社會秩序危害，警方將持續積極布線查緝掃蕩戕害百姓身心之職業賭場，淨化轄區治安。警方更呼籲，民眾應多從事正當休閒娛樂，賭博為罪惡之源，危害社會及人心至深，戒絕賭博，以免沈淪當中，身敗名裂、傾家蕩產，甚至家破人亡，更可能衍生其他嚴重犯行，違法身陷囹圄，悔恨終生。

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

