E奶韓粉亂入小英造勢！　嗨喊「抓到1450」...真相卻讓她糗大了

▲挺韓辣妹直播主在「新北群英會」音樂會活動直播，並喊抓到一群正在用電腦的1450，結果只是包含旺中集團在內的發稿記者群。（翻攝自高鈞鈞臉書、YouTube）

圖文／鏡週刊

被韓粉譽為「小謝金燕」的人氣直播主高鈞鈞，每場國民黨總統參選人韓國瑜造勢活動，她都會親自到場直播。只不過昨（2日）晚間，鈞鈞竟然也出現在總統蔡英文的「新北群英會」音樂會活動，並稱抓到「1450」（網軍），但真相其實只是一群正在發稿的記者，且旺中集團當天也有報導露出。

民進黨立委張宏陸2日晚間在新北市板橋國小舉辦造勢活動，總統蔡英文也到場支持。而台下出現了一名身高173公分、34E的辣妹直播主，就是近日在韓粉圈爆紅的鈞鈞。她開著Youtube直播，從群眾一側走進舞台後方，接著經過媒體區時，竟稱「有沒有看到，一群年輕人用電腦在打字喔！來，有沒有看到，1450是不是！」

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鈞鈞更進一步靠近這群正在發稿的記者，並在未經同意之下，趁著座位無人，近距離拍攝一位《中央社》記者的電腦螢幕。接著，她又將經頭轉向另一位女記者，詢問「這個等一下會發出來新聞稿嗎？我們會在哪裡看到？」但得知該名記者來自《自由時報》後，她立刻轉頭離開，並酸「好強喔，等一下就要發《自由時報》，我們沒有這種金錢、這種資源做這些」。

本刊調查，當晚鈞鈞在直播上揭露的「1450」，其實是《蘋果日報》、《自由時報》、《聯合報》、《ETtoday新聞雲》以及人不在座位上的《中央社》記者；另外，《中國時報》也有記者報導當晚活動，因此，鈞鈞以為抓到了網軍，恐怕是誤會大了。

一位在場記者向本刊表示，面對這樣的偷拍及惡意質疑，已嚴重冒犯了記者的新聞專業與工作，相信每一個參選人陣營，都不樂見支持者有不理性的行為發生，希望各陣營能呼籲民眾保持理智，而支持者本身也要克制自己的行為。



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