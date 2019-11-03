2018國民黨勝選功勞大　蘇清泉力挺吳敦義列不分區立委第一

▲國民黨中央委員蘇清泉3日表示，將國民黨主席吳敦義排入不分區立委第一名，有正當性，且可凝聚黨內團結及士氣。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

目前全力輔選屏東立委選舉的國民黨中央委員蘇清泉3日表示，國民黨主席吳敦義在歷經黨敗選、黨產遭民進黨清算的最低迷時刻接任黨主席職務，從最低潮到2018年的市縣長大選，再度贏得民眾信賴，最大的功勞者之一，應該就是吳敦義，因此他強烈主張吳主席排入不分區立委第1名，來凝聚領導國民黨在立法院，接地氣為台灣未來發展展現活力，贏回民心。

▲▼東港安泰醫院執行長蘇主榮（左起）、洪秀柱、蘇清泉。韓國瑜傾聽之旅王進士（左起）、蘇清泉、華加志、章正輝陪同。

蘇清泉去年參選屏東縣長，雖獲得19萬7518票，是國民黨1997年以來拿到最高票，還是敗給連任的潘孟安縣長；雖然如此，目前他為2020總統及立委選舉，全力為韓國瑜、屏北立委參選人葉壽山、屏南立委參選人周佳琪衝刺拉票。

▲▼蘇清泉（右五 ）、萬丹庶民光復節。

蘇清泉有感於日前一份還未確定的國民黨不分區立委名單中，其中吳敦義排入第一名，引起黨內部分人士批評聲浪，在他輔選過程感覺，民眾一直激烈反應國民黨宛如一盤散沙，對此感到很失望，因此他認為此時的黨內同志不宜再相互攻擊，集中力量散彼此力量，將吳敦義列入立委不分區第1位，拉抬士氣，全力贏回明年民心的支持。

蘇清泉表示，2016年國民黨大敗，黨產受到民進黨清算；吳敦義於2017年底接任黨主席，在民進黨全民執政下，國內政治氛圍不利於國民黨發展，在吳主席運 籌帷幄，穩住黨內發展；2019年市縣長選舉，國民黨贏得了15席，開出亮麗的成績單，吳敦義的功不可沒，也不能被磨抺。

他說，如果將吳敦義排入不分區名單第1位，不僅有其正當性，也當之無愧，藉由吳主席的領導，帶動團結士氣，明年讓韓國瑜當選總統、立委大勝，國民黨現階段最重要的是團結，而不是相互批評自己人，抵消彼此力量，讓民進黨爽在裡。

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