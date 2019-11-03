乘風破浪也要注意安全　風浪板運動如何避免運動傷害

▲台南市立安南醫院骨科張伯群醫師表示，玩風浪板乘風破浪，也要注意安全，避免運動傷害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

風浪板是很多人喜愛的心上運動，玩風浪板乘風破浪，也要注意安全，風浪板運動如何避免運動傷害？台南市立安南醫院設有「運動醫學中西醫合療小組」，可提供相關醫療與諮詢服務。

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台灣四面環海是水上運動的天堂，台南都會區恰好離安平海岸非常近，漁光島也是大台南區帆船訓練的基地，其中一項最受歡迎的項目就是風浪板，台南市帆船委員會總幹事王智昭教練指出，風浪板是風帆和浪板的結合名稱，風浪板運動在眾多水上運動中是兼具速度感與安全性的運動，大自然的風力，透過玩家的雙手雙腳跟軀體，轉化成速度和船尾的浪花，其風力和速度的展現就是風浪板它吸引玩家和民眾的神奇魔力。





台南市立安南醫院骨科張伯群醫師表示，他自身也是帆船運動的玩家，風浪板兼具速度感與安全性，但浪板及風帆組件加起來竟將近３０公斤，如玩家沒做好防護仍可能會發生運動傷害．張醫師說，風浪板主要運動傷害是來自帆與浪板的撞擊造成身體或手腳的挫傷，或是姿勢不良造成肌肉拉傷背傷．根據２００９英國拉夫堡大學的研究顯示，在風速超過10節（約時速快20公里）的狀況下，運動傷害機會是顯著增加的。





張伯群表示，台南區的賽事曾有業餘選手，在回航時足底被礁石穿刺，因擔心深部的傷口造成海洋弧菌感染，在安南醫院清創及縫合治療。因此，張醫師提醒民眾在任何有尖銳礁石的海灘從事運動時，使用帆船鞋或護具是非常重要的。

此外，安南醫院也有風帆選手因長期坐骨神經痛與梨狀肌症候群來醫院求診，經張醫師追蹤治療後，也在適當休息加上復健後狀況好轉即可回去訓練，上述症狀原因都是姿勢不良及肌肉緊繃所造成。

王智昭教練強調，從事任何水上活動前務必要事先了解當天風速浪高及海域狀況，切勿單獨下水．除做好熱身及穿戴救生設備外，必要時還要穿戴腰掛來避免高速穿浪時造成腰力的大量耗損，當然合腳的帆船鞋、墨鏡跟防曬也是不可或缺的．

安南醫院設有「運動醫學中西醫合療小組」，專責的骨科張伯群醫師表示，該中心整合骨科、復健科、中醫、急診、家庭醫學科、營養等醫療專業團隊共同合作，提供全方位診療照護，並設有專責窗口提供國家運動選手及教練就醫諮詢及各科綠色通道諮詢，以及中西醫學及營養保健方面的協助，照顧選手肌肉筋骨，即便過去運動所造成的舊傷也能獲得舒緩與治療。

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