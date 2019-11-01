【廣編】過敏兒看過來！秋老虎日夜溫差大　學氣象達人彭啟明輕鬆抗敏

▲說到抗敏小秘訣，彭啟明說一點都不麻煩，早餐時準備LP33機能優酪乳讓家人喝。（圖／《臉書》「氣象達人彭啟明」）



【廣編】

文／LP33提供

在網路上擁有超高人氣的氣象達人彭啟明，活潑生動的氣象播報方式，深受網友喜愛。日前他在粉絲專頁「氣象達人彭啟明」發文提醒，10月正值季節轉換，有時因東北風增強而轉涼，沒有東北風時又容易出現炎熱的秋老虎，另外日夜溫差也變大了，比較敏感的人就會開始出現過敏症狀。彭啟明表示，通常天氣變化較大時，他一定會備著長袖，避免氣溫突然下降。也會習慣每日飲用一瓶LP33機能優酪乳，透過多層防護和調整體質雙管齊下，輕鬆對抗換季時可能帶來的過敏反應。

請繼續往下閱讀...

第一時間感受換季！過敏兒對氣象更敏銳

彭啟明解釋，家中有過敏的民眾，一定要留意每日氣象預報，掌握即時的天氣資訊，幫助自己準備適當衣物因應環境變化，最實際的做法就是洋蔥式穿搭，早晚多件外套保暖，可以減少溫差帶來的刺激。

抗敏好簡單，三餐搭配LP33機能優酪乳

說到抗敏小秘訣，彭啟明說一點都不麻煩，早餐時準備LP33機能優酪乳讓家人喝，自己在外吃飯時，也會去超商買一瓶來喝。LP33機能優酪乳不但好喝，可以輔助調整過敏體質，比一般的優酪乳有更多好處。如果兩個女兒想喝飲料，他也會讓她們喝LP33機能優酪乳。從日常的飲食做起，搭配良好的作息與運動習慣，積極調整體質。

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

