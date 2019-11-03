呂秀蓮與賴清德同命運？　曝「各地連署站遭恐嚇」

▲呂秀蓮連署過程疑遭政治力介入。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

2020大選總統參選人提交連署書2日截止，日前聲稱連署遭到「魔鬼」干擾的前副總統呂秀蓮，2日下午自行宣布退選；她同時也發出五點聲明，批評連署過程遭到刁難，最後因「法律及政治因素未能完成連署」。

呂秀蓮透過聲明表示，「呂秀蓮、彭百顯此次秉承喜樂島及人民最大黨等新進政黨之支持及各界愛台灣的民主人士情義相挺，由於法律及政治因素未能完成連署，深致歉意卻也體認人性之善與惡。對所有支持者，我們衷心感謝，願一本初衷，繼續與愛好和平公義人士同心協力，共創美好台灣努力，再努力！」

呂秀蓮在連署過程所遭遇各種形式刁難的情況，外界認為與前行政院長賴清德當時參加民進黨內初選時狀況類似。賴清德在今年5月因為被拍到進入台南市政府台北辦公室，懷疑自己被監控，他曾表示「我們不可以用國家機器，在這場初選裡面去進行干預」。總統府當時強勢回擊，稱「政府不可能、也不會做這樣的事情」。

呂秀蓮退選5點聲明：

1.總統副總統選舉罷免法強制連署人需附身分證影本之規定，侵害公民隱私權，嚴重阻礙連署之進行，根本違憲。（司法院大法官釋字603號）

2.中央選舉委員會不許被連署人在連署書上註記「回收地址」，造成國內外各地連署人不知如何回寄連署書的困擾，應負刁難之責。

3.國內主流媒體及政論節目明顯「政媒掛鉤」，淪為特定候選人的競選工具，並全面無情封殺呂彭相關新聞，形同「媒體集體謀殺 」，當權者高喊民主，卻公然摧殘民主，而媒體自甘墮落，應受國人公譴。

4.全國各地連署站確實遭受各種形式的恐嚇、辱罵及干擾，甚至收買，以致實際收到的連署書與預期可收的數量產生嚴重落差，內情並不單純，因此決定不提交連署書。

5.非公務機關對個人資料之蒐集，應遵守個資法規定，凡已收取呂彭參選連署書而未繳回呂彭被連署人者，應承負法律責任。為此，特別呼籲各界人士提供有關連署之不法情事以供查究。

▼前行政院長賴清德在初選過程中，曾質疑有人監控他 。（資料照／記者洪正達攝）

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