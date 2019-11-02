台中親子音樂季高唱熱門動漫歌曲　大小朋友樂翻天

▲楊瓊瓔開心和小朋友玩在一起。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

2019台中親子音樂季2日起一連2天在夏綠地公園登場，現場安排動漫歌手演唱、YOYO家族帶動跳等表演，吸引許多家長帶著孩子在草地上席地而坐，享受悠閒時光，當樂團帶來多首動漫歌曲時，引發小朋友共鳴直呼「超好聽！」，興奮得活蹦亂跳，家長們也大讚氣氛好、場地舒服，「玩得超開心！」

▲台中親子音樂季吸引不少家庭前往。

副市長楊瓊瓔在新聞局長黃國瑋陪同下，到場與大小朋友一同坐在草地上聽音樂，與家長愉快聊天、和孩子們玩耍，氣氛輕鬆歡樂，動漫歌手曾威豪與Coca-Koala樂團帶來一系列經典動漫歌曲，包括「神奇寶貝」、「數碼寶貝」、宮崎駿動畫電影「天空之城」等主題曲。

▲動漫歌手曾威豪與Coca-Koala樂團帶來經典動漫歌曲。

尤其當「神奇寶貝」主題曲出現時，立即引起小朋友共鳴，眼神發亮指著舞台興奮大喊「皮卡丘！」，還在草地上開心跳來跳去，直呼「超好聽，明天還要來！」

帶著老婆跟兒女參加活動的黃先生表示，親子音樂季活動內容相當豐富，他的孩子最喜歡「救援小英雄」的波力，因此帶著孩子來玩，現場音樂演出也非常好聽，加上國際舞蹈嘉年華在旁邊同時舉辦，一次同時參加2個活動，相當不錯。

帶著兒子在現場野餐的林小姐表示，這次親子音樂季活動很吸引人，她的孩子不只喜歡「救援小英雄」波力，也喜歡YOYO家族的哥哥姐姐，因此和孩子一起參加活動，現場氣氛很好、場地舒服，邊吃東西邊聽音樂很棒，明天也會再帶孩子來玩。

►生火了！連我媽都用到發光

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

