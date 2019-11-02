李興文之子大鬧IKEA　Youtube訂閱人數暴增近2倍！頭仰高帥氣進入警局作筆錄

記者陳雕文／新北報導

資深藝人李興文的長子李堉睿上月28日深夜大鬧IKEA，還將誇張行徑製作成影片放在自己的YouTube頻道上，事後遭到賣場經理提告妨害風化、無故侵入他人建築物。精神科醫師分析該行為是自戀人格作祟！今天下午4時許，李堉睿獨自步入新莊警分局製作筆錄。

▲男星李興文之子李堉睿在打烊的IKEA脫褲DIY。（圖／翻攝自YouTube／馬克斯WillDoIt、李興文臉書）

據了解，遭店家提告後，李堉睿於1日中午被警方帶進警分局，但堅持律師到場才願意製作筆錄，在分局空等3小時後，快步走進捷運站搭車返家。

透過影片可以看到，李堉睿進到IKEA後就躲在角落貨櫃區，期間聽到有人卸貨補貨的聲音看起來很害怕，但還是沒有要放棄的想法。躲了一陣子，李堉睿確認沒人後，踏進商場更大膽開啟FACEBOOK直播，聽到警鈴大響狂還罵髒話，更對觀眾撂下狠話：「我們從來沒有在玩假的！」

影片曝光後，IKEA展開反擊報案，並怒告李堉睿妨害風化、無故侵入他人建築物，而1日中午警方目前已找到他本人，將帶回偵訊。警方表示，李堉睿態度良好，他也向警方坦承，是因為看到國外的影片，才興起想要「挑戰自己」的念頭，沒想到卻闖出大禍，做了非常錯誤的示範，也希望能夠與業者和解。

李堉睿2日下午4點多獨自進入分局，先喝了幾口茶，接著走到大門簡單跟媒體說明，「今天如果是一種微電影，一種藝術的話，就看大家怎麼去看待，大家可以在我的YOUTUBE上面看我再跟大家講」接著充滿傲氣的轉身，再度進入偵查隊。據了解，原本李堉睿的Youtube頻道訂閱人數約1100多人，事件爆發後訂閱人數增加到2860人。

▲大門簡單跟媒體說明，認為自己拍的影片是藝術創作，「大家可以在我的YOUTUBE上面看我再跟大家講」接著充滿傲氣的轉身，再度進入偵查隊。（圖／記者陳雕文攝）

現年52歲男星李興文，因電影《報告班長》走紅，2010年又以電視劇《新兵日記》再受關注，私下他對小孩教育嚴格，「希望他們達標，好，還要更好。」曾被形容「軍事化教育」，要求兒子每早6點起床、7點游泳，要求跳繩1000下，希望兒子品學兼優。

李興文也曾在節目上說，只要兒子做錯事就會罰他寫心經，但兒子不想讓他看到私生活，臉書將他封鎖，讓他感嘆不知自己哪裡做錯。

不再眷戀青春，因為我持續擁有

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▼李堉睿上個月28日深夜大鬧IKEA，警方於1日帶回偵訊。（圖／記者陳豐德攝）

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