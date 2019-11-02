世界遺產「首里城」被燒毀…日本神社寺廟大動員　重建「防火優先」恐長期化

▲首里城正殿、北殿及南殿等7棟建築物被燒毀。（圖／路透）

記者林瑩真／編譯

日本沖繩世界遺產「首里城」日前發生大火，燒毀包括正殿在內的7棟建築物。此事引起日本古蹟相關人士注意，興起危機意識，將進行消防設備檢查，以及強化防災危機意識。

綜合日媒報導，京都市二条城1日召開緊急會議，邀請古蹟相關人士出席。其中，京都最老寺院「東寺」的人員就認為夜晚要操作滅火器材是重要問題；同被列為世界遺產的賀茂別雷神社，工作人員則希望有更多人可以確認寺廟安全。

曾在1700年代被燒毀的二条城天守閣與本丸御殿，二条城事務所長北村信幸強調用電、火須特別小心；日光市著名的輪王寺則要求職員用火小心，特別是即將迎來觀光客眾多的賞楓季。

岩手縣平泉町的中尊寺就在今年4月被認定消防設備老舊，如今將持續強化消防管理工作。消防人員則提醒，正在進行工程的建築物會用到電、火，更容易發生火災，第一要點就是杜絕火源，接下來將會進行消防設備緊急檢查。

▲重建首里城將以防火對策為重點。（圖／達志影像／美聯社）

另外，日本政府增加預算，將著手首里城的重建計畫。首里城內有10扇門、14棟建築物，但包括正殿在內的7棟建築物全被燒光，要全部復原恐怕需要很長一段時間。

事實上，首里城並不是第一次因天災人禍被損毀，1989年也曾花費3年多復原正殿部分建築物，直到今年1月才算是完成長達30年的復原工程。如今啟動首里城的重建計劃，將會先確保材料、工匠、預算，並慎重討論防火對策。

對此，沖繩縣知事玉城丹尼則承諾，「絕對會竭力重建首里城」，不會讓縣民熱愛的沖繩象徵消失。

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

