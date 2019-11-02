警察要賠太陽花學運百萬　柯志恩：政治性判決

▲太陽花學運驅離。（資料照／記者徐文彬攝）

記者徐政璿／台北報導

2014年發生「太陽花」學運，民眾從立法院轉進行政院，事後爆驅離濺血風波。台北地方法院30日宣判台北市警局應賠償台聯前立委周倪安等14人各10萬至20萬元不等，總金額超過百萬元。對此，國民黨立委柯志恩1日在臉書表示，法官竟然黑白顛倒、清濁不分，做出如此政治性的判決，讓台灣司法的公信力在世人眼前再一次的墮落、沉淪。

柯志恩表示，警察執法權是法治社會的重要礎石，更是維護政府公權力的象徵，如此荒唐的判決，宛如閹割警察執法的正當性，更嚴重打擊警察的士氣，未來不管面對陳抗群眾或取締非法等事件，難道叫第一線的警察除了當人肉盾牌之外，都不得有任何驅離、碰觸或強制措施嗎？

柯志恩感嘆，台灣的警察真是卑微，記否，民進黨上台即宣布太陽花入侵立院是「政治事件」，閣揆林全上任簽署的第一份公文，就是對學生撤告，而依法執勤的警察在法庭上竟被滋事者誣指為「殺人未遂、血腥鎮壓的國家暴力」，可憐的警察得不到政府的奧援。

柯志恩說，因為在「政治正確」的氛圍下，辛苦執勤的員警反成為執政黨討好學運分子的祭品，更痛心的是，對於判決結果，內政部長再度發揮伶牙俐齒的本事，宣稱沒有不挺警察，但強調「比例原則」很重要。言下之意，這些被判國賠的警察就是未符合執法的「比例原則」，不是嗎？

柯志恩說，對照7月徐謂「上任以來就支持警察嚴正執法，如有對警察暴力脅迫與言語攻擊情事，絕對支持應立即依法逮捕，不容挑戰公權力」的說法，徐國勇若不是「兩套標準」，就是睜眼說瞎話，民進黨何時真心力挺過警察？或許只有面對不同政治立場的陳抗時，民進黨才會希望警察硬起來、強力執法吧？但是對於助該黨奪權有功的太陽花，警察只有任人宰割與踐踏。

柯志恩最後表示，強烈主張台北市警察局必須上訴到底，不僅捍衛警察執法的正當性，更要力挽台灣已漸崩壞的法治與公權力！呼籲明年用選票下架民進黨，討回警察執法的尊嚴與公道！

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