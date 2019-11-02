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荷蘭空軍迎F-35A戰機誤噴泡泡浴　消防員忘切換水柱按鈕

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▲▼荷蘭迎首架F-35A戰機 噴水禮卻成了「泡泡澡」。（圖／翻攝自官網defensie）

▲荷蘭迎首架F-35A戰機，意外噴出消防泡沫。（圖／翻攝自defensie官網）

實習記者施怡妏／綜合報導

荷蘭皇家空軍為了迎接F-35A戰機入駐，特別出動兩台消防車準備行水炮禮以示歡迎，卻意外的噴灑出滅火泡泡，讓遠道而來的F-35A洗了「泡泡澡」。消防員表示，前陣子使用消防泡沫，為了要緊急搶救F-16「毒蛇」（Viper）戰機，之後忘記換回來正常的水柱。

▲▼荷蘭迎首架F-35A戰機 噴水禮卻成了「泡泡澡」。（圖／翻攝自官網defensie）

▲駕駛下機時，機身不斷滴下泡沫。（圖／翻攝自defensie官網）

根據報導The WarZone報導，F-35A於31日到達呂伐登，並在基地周圍繞了一圈後才降落。影片中消防車從跑道兩邊，朝著戰機噴灑泡沫，在一陣泡沫包圍之下F-35A持續滑向前。前陣持空軍為了搶救F-16，忘記把原本設定的消防泡沫轉回原本的水柱，鬧出了烏龍。在官方提供的照片上可以明顯看到泡沫，但在官方新聞稿中，卻沒有提到這件事情。

這架戰機是從義大利總裝檢驗（Final Assembly and Checkout ，FACO）出產的，荷蘭在10月時購買了9架F-35A戰機。擔任駕駛的第323測試評估中隊指揮官奈特（Ian Knight）走出戰機，與現場政府官員以及民眾打招呼時，身旁的飛機不斷滴下泡沫，畫面相當有趣。

F-35的外部表層相當敏感，經過「泡泡澡」洗禮之後，進氣口和發動機本身吸了不少泡泡，還不清楚是否對戰機造成影響。根據以往的經驗，消防人員會用水來清洗，還沒有聽說發生什麼後果。

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