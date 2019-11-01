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美國軍力戰備評分「差強人意」　難以抵擋中國及俄羅斯的挑戰

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▲美軍。（圖／美聯社）

▲美軍作戰能力被歸類為「差強人意」。（圖／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

華盛頓智庫傳統基金會（Heritage Foundation）於30日發表《2020年美國軍力報告》指出，美國陸軍、空軍和海軍陸戰隊戰備狀態，在不同程度上有所提升，但是部隊在人員配備和裝備的數量，有著較多需要補足的地方，當遇上俄羅斯或是中國的挑戰，可能會很難應付。

綜合外媒報導，這份報告編輯者為傳統基金會資深國防研究員伍德（Dakota Wood），將軍力最差和最強分為五個等級，陸軍的戰備狀態被分類為「非常強」，但整體作戰能力較小，而海軍的作戰能力在2018年時偏弱，今年稍微提生了一點，但還有許多不足的地方。

在報告中伍德解釋了美軍贏不了的理由。他表示，「美國第七艦隊大約有50艘軍艦，加上一些被輪調的軍艦，也許到時美軍在任何地區都有60到70艘軍艦，但當面對大陸海軍，以及北太平洋的俄羅斯海軍，美軍的能力被評估為『差強人意』。」

曾在美國空軍服役25年的國防政策研究員維納布（John Venable）表示，若美國空軍與中國發生衝突也會面臨很大的挑戰，「我們不具備對於大陸轟炸機所需要的作戰能力。」川普近幾年雖然加強對美國軍力增加資源，但是就長遠來看，國防預算依舊相當緊張。

▲▼駐阿富汗美軍。（圖／路透社）

▲以現今美軍的能力可能無法面對來自大陸的挑戰。（圖／路透社）

出席報告發表會的參院軍委會成員恩斯特（Joni Ernst）誓言，會努力為美軍提升軍力，提供應有的資源，才能有效的保護美國的國家安全和核心利益，「決對不要懷疑我們決心與能力，我們不允許大陸企圖用武力攻占台灣，得到除了失敗以外的結果。」

報告中提到，美國面對俄羅斯、大陸、北韓、伊朗和恐怖主義，對美國利益的威脅仍然很高，但相較於過去，報告上還是有些差別。自從伊斯蘭國（IS）瓦解之後，來自中東的恐怖威脅正在下降。

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