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「T會影響工作」解雇女同志　雇主最高可被開罰150萬！

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▲▼女女戀,女同性戀,多元成家,蕾絲邊,女同志（圖／記者季相儒攝）

▲女同志示意圖（圖／資料照）

記者林彥臣／綜合報導

性別平權意識不只要落實在婚姻制度，也職場上也同樣需要落實，高雄市政府勞工局日前接獲一家餐飲業女員工投訴，她進公司後因被公司發現是女同志，公司認為會影響工作表現直接將她解僱，經勞工局調查11月下旬將召開就業歧視委員會裁處，最高可罰150萬元，若成案將是高市職場多元性別歧視開罰首例。

勞工局表示，同性戀引發的性別歧視案例投訴不多，又礙於被害人常不願出面面對調查，或因為缺乏人證或錄音等事證，如果調查結果只是兩造各說各話通常都難以成案，例如近期曾接獲員工投訴因與雇主原本是「男男戀」，後來雙方感情生變而遭解僱，就是當事人不願出面接受正式調查而未成案。

請繼續往下閱讀...

勞工局長王秋冬表示，類似職場多元歧視案件勞工局雖有接獲零星申訴，但迄今還沒有成案，也沒有裁罰案例。就業歧視委員會由副市長召集開會，往年一年開4次，今年受副市長人事異動影響僅在4月、10月各開1次，第3次預計11月下旬召開，將由副市長陳雄文主持。

他指出，勞工局處理類似案件，會先組調查小組分別約談雇主及申訴人，除了由雙方陳述，必要時也會安排對質。初步調查後先送勞工局性別平等委員會初審；初審通過後再送勞工局就業歧視委員會進一步調查並決定是否裁罰。

王秋冬指出，諸多申訴雖常因證據不足或認定困難而難以成案，但依性平法規定，雇主對求職人或受僱人不得以性別或性傾向而予以差別待遇。如雇主以性別來決定招募、甄試、進用、分發、配置、考績或陞遷等條件，依性平法可處30至150萬元罰鍰。

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