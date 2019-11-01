女兒遭詛咒「死了才好」　蔡沁瑜揭瘡疤：才兩歲就得白血病

▲蔡沁瑜、劉宥彤回應郭台銘提告網友誹謗事件。（圖／記者陳家豪攝）

記者黃巈禾／台北報導

針對網友對鴻海創辦人郭台銘、郭台銘母親以及幕僚的謾罵，永齡基金會副執行長蔡沁瑜與執行長劉宥彤10月31日赴刑事局報案，蔡沁瑜談到女兒，更是一度哽咽。蔡沁瑜11月1日透過臉書表示，女兒兩歲就得急性淋巴性白血病，每每提到這段往事，總是心情波動，女兒卻被詛咒「死了才好」，怎麼人性淪喪至此？

蔡沁瑜表示，父母、子女對每個人來說是重要的，替郭台銘提出提告的報案程序，「其實身為母親的我，感觸非常深，因為我也曾遇過這種網路罷凌和詛咒的言論」。

蔡沁瑜指出，當時大女兒剛滿兩歲，肚子裡還有個寶貝快四個月大，很開心跟大家分享這個喜訊，但事隔不久，老大高燒不退，經抽血後，證實是急性淋巴性白血病，大女兒才剛滿兩歲沒多久，就開始化療的療程，漫長煎熬也辛苦，看孩子肉體受苦，痛在父母心，這段往事歷歷在目。

蔡沁瑜提到，每每說起這經過，總是心情波動，這不是三言兩語就能形容的，會願意說出來，是想鼓勵還在承受類似這種煎熬的家庭，能走出陰霾，但沒想到，在網路上，被謾罵被詛咒，還說女兒死了才好，怎麼人性淪喪至此？

蔡沁瑜表示，自己一向正面樂觀，也相信台灣社會上良善的氣息，但無奈政治的對立蒙蔽了良知，撕裂了同理心，然後仇恨，然後批評謾罵，再令人恐懼。

蔡沁瑜說，「我不認識你或妳和你們，我也不懂孩子的生命到底得罪了誰？可以停止如此無謂的攻擊，讓我們免於恐懼而好好活著嗎？」

蔡沁瑜強調，在台灣，民主的可貴，在於多元的聲音被尊重被聽見，而身為一個媽媽，保護孩子更是母性和使命，絕不容許無理無知的恐嚇和咒罵，威脅到孩子和家人的生命安全，「我們都不要因為政治、選舉，而罷凌、恐嚇和詛咒任何一個人好嗎？」、「拒絕選舉罷凌」、「政治不能沒有良知」 、「每個人都有父母家人」

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