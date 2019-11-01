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【瑪法達談星】10.30～11.05　和衷共濟、前景乍晴

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圖文／鏡週刊

在萬聖節歡樂聲中，年度稀有超級吉兆「金星／水星合相」同步登場的本週，吉星金星脫離了天蠍座的陰霾，投向射手座的開朗；星座警訊也從「火星／厄星土星對衝」，轉為受創度較微妙的「火星／冥王星對衝」。兩相沖抵，這段「天蠍月」中段的星座氛圍，及時出現溫柔的、幸運的、開朗的與對話的一股力量，將淡化原有大環境的痛苦指數與災難張力。

重要星象事件有：10月30日的一級喜兆－「金星／水星合相」；10月31日的「水星逆行」（水逆）；11月1日的金星轉進射手座；與11月5日的一級警訊 －「太陽／冥王星角衝」。喜訊再度取得上風。

財經方面，財星轉進樂觀的射手座，「水星退行」且財星喜兆強過警示的本週，投資人對射手座相關的議題如國際協商、貿易談判、地緣經濟等訊息解讀，通常傾向正面與較樂觀解讀。只是正值「水星逆行」初期，突發變數、資訊錯誤或市場謠言等非經濟因素干擾也多，市場波動較大，操作不易，投資人宜注意停看聽。

就個別星座而言，漸漸淡出驚悚10月風暴圈的本週，大環境氛圍雖然混亂迷惘依舊，但令人窒息的危機感已大幅沖淡。入圍幸運榜諸星再度大洗牌，最旺榜首落在金牛座。守護星與財星的超級大合相，是今年度最大的幸運獎項，對於性格的堅毅抗壓、協調溝通與性感魅力大有加分，連帶對人際、情感、金錢與專業成就有利。

請繼續往下閱讀...

運勢站穩亞軍的是射手座。象徵好運、財富與人緣的金星轉進本命宮，帶來很多水到渠成的助力，是數週後正式邁入射手月的提前幸運暖身，也是年度最後一波突破現狀、生涯再創高峰的機會期；好運第三的是雙魚座，事業宮吉星高照，是有意爭取職場大舞台、主控權或顯親揚名的好時機。

本週運勢微挫、阻力稍多的星座落在：牡羊座與天蠍座。

星座排行
  1. 金牛座：風生水起、喜入寶山、後來居上，驚喜最多。
  2. 射手座：心想事成、一箭雙鵰、乘勢而起，斬獲最多。
  3. 雙魚座：汗馬立功、有口皆碑、成績優異，傑作最多。
  4. 天秤座：左右逢源、業績長紅、近悅遠來，桃花最多。
  • 愛情運：★★★★
  • 金錢運：★★★★
  • 事業運：★★★
  • ★★★★★為滿分，☆為半顆星


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