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25歲保全開車撞死！騎士噴飛遭拖行20公尺　妻子慟：買個菜人就沒了

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記者柯沛辰／綜合報導

中秋悲劇！彰化秀水鄉一名林姓男子9月13日騎車出門買菜，不料行經彰水路與中山路口，後方保全車輛疑似恍神，當場將他撞飛，還一路連撞3人及數輛汽車，導致他整個人彈飛到擋風玻璃上，再墜落地面，一路遭拖行慘死。死者妻子悲痛萬分，控訴保全公司事後不理不睬，但業者出面喊冤，強調一切依法行事。

根據警方調查，肇事駕駛是一名25歲夜班保全，案發時開著公司車執勤，但疑似疲勞駕駛，恍神釀禍。監視器畫面可見，銀色轎車在毫無減速的情況下，撞飛林姓騎士，之後也沒煞車，而是繼續撞了2、3輛車，一路將林男拖行20到30公尺才停下。

▲▼25歲保全開車撞死！騎士噴飛遭拖行20公尺　妻子慟：買個菜人就沒了。（圖／東森新聞）

▲監視器可見，林姓騎士不幸遭銀色轎車撞飛。（圖／東森新聞）

附近商家表示，當時車禍發生後，「第一個人躺在我家這裡，第二個在我弟那裡，總共撞了三個人，我說這麼嚴重喔？我弟說，（肇事車輛）一直撞下去阿，撞到那邊紅綠燈才停啊！」

死者妻子悲痛表示，第一時間她覺得很錯愕，怎麼會這樣子？就只是出門買個菜，準備拜拜祭祖，那天又是中秋節，很突然就是買個菜人就沒有了，實在沒辦法接受，「護士小姐就說，他到院已經死亡了，我們有跟他搶救一個小時…」

▲▼25歲保全開車撞死！騎士噴飛遭拖行20公尺　妻子慟：買個菜人就沒了。（圖／東森新聞）

▲「買個菜人就沒了...」妻子難以接受。（圖／東森新聞）

妻子指控，肇事駕駛和任職的公司事後態度消極，也沒任何表示，「（肇事者）就是晚上9點上班到隔天早上9點，（公司）事後就是不理不睬，我們就說，你總是要提出來，我們再來談嘛，對不對？他就不提阿！」

家屬難過地說，本來兒孫都開開心心回來要過中秋連假，沒想到大家長遇到死劫，一家人都很難接受。

《東森新聞》致電保全公司，業者表示，肇事同仁第一時間有留在現場處理，一切尊重法律程序、依法行事。

▲▼25歲保全開車撞死！騎士噴飛遭拖行20公尺　妻子慟：買個菜人就沒了。（圖／東森新聞）

▲現場一片狼藉。（圖／東森新聞，下同）

▲▼25歲保全開車撞死！騎士噴飛遭拖行20公尺　妻子慟：買個菜人就沒了。（圖／東森新聞）

▲▼25歲保全開車撞死！騎士噴飛遭拖行20公尺　妻子慟：買個菜人就沒了。（圖／東森新聞）

▲▼25歲保全開車撞死！騎士噴飛遭拖行20公尺　妻子慟：買個菜人就沒了。（圖／東森新聞）

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