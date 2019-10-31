瑤池金母庇佑醉漢順手牽羊栽了　玉警破獲腳踏車竊案

▲台南市警玉井分局在瑤池金母庇佑下，順利偵辦腳踏車竊案，逮獲竊嫌及尋回失車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警玉井分局於10月初接獲民眾報案，指稱停放於自家騎樓下腳踏車遭竊，失主表示該部腳踏車係就讀國小女兒才剛收到的生日禮物，女兒非常珍惜該部腳踏車，希望警方能幫忙尋回，警方全力偵辦下，順利緝獲竊嫌及尋回失車，終讓孩子破涕而笑。



警方說，玉井派出所員警受理報案後立即展開偵辦，經調閱轄內監視器，輔以沿線探訪商住家，指認犯嫌身分，竊嫌坦承因為酒後無法騎乘機車，才隨機竊取腳踏車代步，而後帶同員警至棄車地點尋獲失車，全案順利偵破並將腳踏車歸還失主。





警方偵辦過程有一段小插曲，失主看到女兒在腳踏車失竊後整天悶悶不樂，便到玉井慈惠堂擲筊，詢問瑤池金母失車能否找回，結果連續擲出3個聖筊，失主半信半疑，認為腳踏車無牌照等可明顯提供辨識特徵，應該是很難找回，沒想到玉井分局員警在案發5日後就將失竊腳踏車尋獲送回，讓家人又驚又喜，女兒也因找回心愛腳踏車而破涕為笑，女兒不斷感謝警察叔叔辛苦的幫忙，失主也感謝瑤池金母庇佑警方破案。





玉井分局長楊青垂表示，腳踏車失竊或許只是1件普通民生竊案，但對失主來說卻可能是抱憾終身的大事，竊嫌下手行竊以為神不知鬼不覺，殊不知凡走過必留下痕跡，法網恢恢疏而不漏，玉井分局呼籲歹徒切勿心存僥倖以身試法，任何不法，警察必會不分案件大小全面查緝犯嫌到案，以維轄區居民安居樂業的生活。