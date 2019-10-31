2019桃園石門活魚節11/1起跑　有玩有吃再抽黃金魚墜飾

▲2019桃園石門活魚節11/1起跑。（圖／桃園市政府提供）

記者楊熾興／桃園報導

2019桃園石門活魚節將於11月1日起跑，今年以「傳承好味道」為主題，規劃包括ㄚ桃園哥遊石門水庫、傳承好味道網路票選及秋品活魚贈好禮等多樣活動，歡迎大家來桃園遊石門、吃活魚、抽黃金魚墜飾。

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▲石門活魚節各家店也出推出許多中西合併的特色料理。（圖／桃園市政府提供）



市長鄭文燦表示，今年石門活魚節活動活魚料理不但有傳統的糖醋、炸片和火鍋，各家店也出推出許多中西合併的特色料理，另外還有各項優惠及抽獎活動。鄭文燦說，石門水庫周邊具有許多優質旅遊景點，本次活魚節結合大漢溪跨域亮點計畫及浪漫台三線計畫，期盼到石門吃活魚的遊客也能到龍潭大池、三坑老街、銅鑼圈茶鄉等處觀光，或到石門水庫環湖步道、石門山、溪洲山等登山健走，享受石門水庫周邊豐富的自然人文生態，以及龍潭客庄的美好。

▲鄭文燦也鼓勵大家多吃活魚料理。（圖／桃園市政府提供）



觀旅局長楊勝評說，今年石門活魚節以「傳承好味道」為主題規劃多項活動，其中「ㄚ桃園哥遊石門」邀請遊客到龍潭區、大溪區，與設有「園哥」立牌的景點及設有「ㄚ桃」立牌的活魚店家合影，並掃描QR-Code後上傳照片，即可抽純金打造的黃金魚墜飾。

另外網路票選則上活動官網，票選最符合「傳承好味道」主題的料理與感人故事，即有機會獲得千元活魚料理抵用券；「秋品活魚贈好禮」活動邀請遊客於活動期間到特約店家品嚐活魚料理，或搭乘石門水庫遊艇消費滿千元，即可獲得限量精美桌墊1份。更多活動資訊請上活動官網（網址：smfish.com.tw），或至「愛ㄑ桃」臉書專頁查詢。

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