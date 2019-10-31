「改變我的後半生的命運」　南方澳斷橋油罐車駕駛感謝4救命恩人

▲斷橋油罐車駕駛張建昌透過他太太向加油站長王昭軒等人表逹感謝救命大恩。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「那天如果沒有這幾位漁友勇敢壯丁出手搭救，可能我的命就將隨著縷縷濃煙飄向西行…」，宜蘭南方澳跨港大橋10月1日斷橋瞬間，油罐車駕駛張建昌正，人車摔落橋下，，附近加油站人員，在車尚未起火時，冒險將重傷受困駕駛座張建昌從鬼門關救回，仍住院的張建昌，31日透過他太太向救命恩人們表逹感恩之情。

宜蘭南方澳跨港大橋斷橋時，隨車墜落的油罐車司機張建昌因受重傷，在車內無法移動，眼看情況危急，油罐車隨時可能起火燃燒，橋旁的南方澳漁友站4名站務人員王昭軒、林宏茂、陳嘉政及伍正輝，急忙搬來梯子，冒險爬上油罐車，合力將受困車頭的張建昌救出。

4名站務人員完全不顧自身安危救援精神，令人敬佩，張建昌被救出後，油罐車頭立即起火，可說是千鈞一髮間及時搶救；英勇事蹟傳，張家屬及台灣中油萬分感謝，社會大眾都十分感動。

台灣中油總經理李順欽，31日在蘇澳區漁會表揚加油站長王昭軒等人，李順欽也特別感謝蘇澳區漁會、及所有參與救援人員的全力相助。

▲斷橋油罐車駕駛張建昌的太太，贈花及送豬腳麵線送給王昭軒等救命英雄。（圖／記者游芳男翻攝）

張建昌太太也贈花及送豬腳麵線送給王昭軒等救命英雄。仍住院的張建昌透過太太唸出他書寫向救命恩人們表逹感恩之情，「10月1日那天如果沒有這幾位漁友勇敢壯丁出手搭救，可能我的命就將隨著縷縷濃煙飄向西行，義無反顧像快打部隊的效率把我從死神手中搶救下來，也改變了我後半生的命運。」

張建昌感恩之情，令救人的王昭軒差點掉淚地說：「唯一希望是建昌大哥趕快康復！」王回憶表示，當時唯一念頭就就是救人命，沒多想其他，「人救出才一分鐘，油罐車頭就起火「當時真的很危險。」

▲台灣中油總經理李順欽（中）表揚漁友站長王昭軒（左）丶林宏茂（右）等人的義行。（圖／記者游芳男翻攝）

►「時間對我們來說完全沒用！」

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